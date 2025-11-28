Produžen pritvor osumnjičenima za podvođenje maloljetnica

Kantonalni sud u Tuzli produžio je pritvor za još dva mjeseca osmorici muškaraca, od kojih su četvorica policajci, zbog sumnje da su iskorištavali dvije maloljetnice za prostituciju, ali i sami koristili njihove usluge.

Pritvor je produžen Besimu Kopiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću, Dževadu Požegiću, Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću.

Oni su osumnjičeni da su šesnaestogodišnjakinje iskorištavali od aprila 2024. do kraja jula ove godine, saopšteno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Odluku o produženju pritvora osumnjičenima za krivično djelo trgovina ljudima Sud je donio na prijedlog Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Kantonalni sud u Tuzli odredio je 31. oktobra jednomjesečni pritvor osmorici muškaraca, od kojih su četvorica pripadnici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kanton, zbog sumnje da su dvije djevojčice od 16 godina iskorištavali za prostituciju, ali i sami koristili njihove usluge.

Oni su uhapšeni 29. oktobra nakon višemjesečne istrage i policijskih pretresa na sedam lokacija na području Živinica, Banovića i Kalesije.

Osumnjičeni su da su iskorištavali djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i u prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja, odakle su više puta bježale, a vraćali su ih policijski službenici i Centar za socijalni rad.