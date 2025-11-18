Potezan nož: Novi haos u rijalitiju Elita

Rijaliti učesnica Aneli Ahmić napravila je haos u rijalitiju kada je izvadila nož i počela da prijeti Asminu Durdžiću.

Tokom noći u "Eliti" je došlo do dramatične scene između bivših partnera, Asmina Durdžića i Aneli Ahmić. Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se trenutak žestokog sukoba koji je doveo do potpunog haosa u Bijeloj kući.

Sukob je eskalirao kada je Asmin oborio Aneli na pod i legao preko nje, pokušavajući da je smiri jer je u rukama držala nož.

Iako su se svi pitali da li će do njihovog pomirenja doći, sada je sigurno da još nije pravo vrijeme.

"Smiri se, smiri se!", čuje se kako viče, dok Aneli u panici vrišti i pokušava da se otrgne.

"Skloni mi se, makni mi se!", uzvratila je ona.

U sceni punoj tenzije, dok ga šutira nogom u leđa, Aneli mu prijeti nožem, na šta joj Asmin odgovara i ponovo pokušava da je smiri.

"Nećeš ti nikoga izbosti nožem", rekao joj je Durdžić.

U istom trenutku obezbjeđenje reaguje i ulijeće da razdvoji bivše partnere.

Inače, Aneli je sinoć" ušla u crveno" kada se na vratima Bijele kuće pojavila Hana Duvnjak, koja je izjavila da je spremna da raskrinka čitavu porodicu Ahmić.