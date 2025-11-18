Haris Džinović oštro o Melini, nije štedio riječi

Pjevač Haris Džinović progovorio je o svojoj bivšoj supruzi Melini Džinović koja se nedavno vjerila za Engleza i sa kojim planira svadbu.

Nakon razvoda Harisa Džinovića i Meline Džinović je izjavio: “Ja sam kriv što sam davao“, i ubrzo je ta izjava postala viralna na društvenim mrežama.

''Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice'', započeo je Haris.

''U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smiješ, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovjek niti je ona meni bila stroga žena. Djeci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne'', nastavio je Džinović, pa dodao:

''Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gdje hoće, troši koliko hoće…. Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je volio. Tu se ništa nije promijenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htjela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju svijeta ima nešto bolje, dosadio sam joj vjerovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog'', govorio je Džinović u emisiji “Premijera”.

Haris Džinović je nedavno komentarisao to što se njegova supruga Melina vjerila.

Na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog vjerenika rekao sljedeće:

''Nemam pojma vjerujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je mijenjam'', rekao je pjevač.

Svadba u Monaku

Podsjetimo, Melina Džinović se verila za bogatog Engleza u Monaku.

Bogati Englez uveliko sve sprema za njihovo vjenčanje, a kako izvor za Blic kaže, svadba će biti na njegovom novom brodu.

''On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Cijelo ljeto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Riješio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku'', rekao je izvor.