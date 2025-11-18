Logo
Koliko će zaraditi Mis univerzuma: Godišnja plata 250.000 dolara, luksuzna putovanja, od‌jeća, kozmetika

18.11.2025

10:56

Колико ће зарадити Мис универзума: Годишња плата 250.000 долара, луксузна путовања, од‌јећа, козметика

Izbor za Mis univerzuma, s tradicijom dugom 70 godina, okuplja takmičarke iz više od 90 zemalja i smatra se najprestižnijim takmičenjem ljepote na svijetu.

Ovaj događaj prati više od 500 miliona gledalaca godišnje, a pobjeda na takmičenju predstavlja ulaznicu u svijet slave i otvara vrata brojnim prilikama.

Iako tačni iznosi za ovu godinu nisu potvrđeni, Marca je prošle godine pisala kako godišnja plaća Mis univerzuma iznosi 250.000 dolara.

Zauzvrat, nova kraljica ljepote radi puno radno vrijeme, a njen gusti raspored ispunjen je putovanjima, humanitarnim događajima i medijskim istupima kojima podiže svijest o važnim društvenim pitanjima.

Tokom svoje jednogodišnje "vladavine", pobjednica živi u luksuznom stanu, a organizacija pokriva sve njene troškove - od hrane i od‌jeće do prevoza, koji često uključuje i putovanja privatnim avionom na događaje širom svijeta.

Uz to, dobija i jednogodišnju zalihu kozmetičkih proizvoda, pristup vrhunskim stilistima te brojne poklone sponzora.

Vrijednost svega toga, zajedno s godišnjom platom, procjenjuje se na blizu 450.000 dolara.

Osim materijalnih nagrada, titula Mis univerzuma donosi i globalnu slavu te otvara vrata karijeri u svijetu mode, glume ili društvenog aktivizma.

