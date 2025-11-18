Ona je žena čuvenog Pikca: Prelijepa glumica osvojila Ameriku, a zbog ljubavi ostala u Srbiji

Kada su se najmanje nadali, dvoje glumaca koji važe za prave miljenike domaće publike pronašli su jedno u drugom srodnu dušu.

Jelena Stupljanin, glumica koja je čak 11 godina živjela i radila u Americi, pohađala čuvenu njujoršku Akademiju „Lee Strasberg“ i gradila pozorišnu karijeru, vratila se u Srbiju prije nekoliko godina i nije se pokajala.

"Iako sam u Americi počela dosta da radim u pozorištu i imala lijepa filmska i TV iskustva, shvatila sam da mi kvalitet života koji tamo imaju nezavisni umjetnici jednostavno ne prija. Vratila sam se ovdje i nisam se pokajala", ispričala je jednom prilikom.

Ko je zapravo Jelena Stupljanin?

Jelena je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, a zatim i na prestižnoj njujorškoj školi glume "Actors Studio", gdje su joj na završnom ispitu sjedili Meril Strip, Robert De Niro i Džesika Leng.

Glumiti je počela još 1998. godine, a publika ju je zavoljela kao Stašu u seriji "Lisice". Uslijedile su uloge u "Hitnoj pomoći", "Lud, zbunjen, normalan", filmu "Vlažnost", a 2016. godine imala je epizodnu ulogu i u popularnoj američkoj seriji "The Blacklist".

U domaćim projektima istakla se u hitovima "Šavovi" "Pet", "Dug moru", "Državni službenik", "Kamiondžije", "Crna svadba" i mnogim drugima.

Godine u Americi, lekcija za cijeli život

Jelena je u Njujorku živjela 13 godina, gdje ju je, kako kaže, iskustvo promijenilo iz korijena:

"Tamo morate da prodate sebe, svoje adute. Skromnost na naš patrijarhalni način vam ne pomaže. Naučila sam da cijenim svoj rad i da ne umanjujem sebe. Naučila sam i da je sve moguće, ako si vjeran sebi", rekla je za Elle.

Jelena Stupljanin i Bojan Dimitrijević

Po povratku kući, čekalo ju je nešto što nije očekivala - ljubav njenog života. Tokom rada na predstavi "Zašto je poludeo gospodin R?" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 2018. godine, između nje i četiri godine starijeg kolege Bojana Dimitrijevića, mnogima najpoznatijeg po ulozi Pikca u seriji "Vratiće se rode", planule su emocije.

Već naredne godine izgovorili su sudbonosno "da".

Jelena Stupljanin i Bojan Dimitrijević

Bajkovito vjenčanje upriličili su tokom krstarenja Dunavom, a među zvanicama su bili brojni prijatelji i kolege, među kojima su Nikola Đuričko, Snežana Bogdanović, Uliks Fehmiju, Gorica Popović, Milena Vasić i mnogi drugi.

"Bojan mi izuzetno znači. Uz njega postajem više svoja. Način na koji me voli čini me boljom. Srećna sam i zahvalna za svaki dan koji provodimo zajedno", rekla je Jelena jednom.

Njihova ljubavna priča počela je gotovo filmski. Glumili su par, a onda su to postali.

"Bojan mi je svakog dana ostavljao čokoladicu u garderobi… Osjećala sam se kao tinejdžerka", otkrila je u jednom intervjuu Jelena.

I Bojan je opisao trenutak kada je znao:

"To veče sam je prvi put dodirnuo i poželio da zauvijek ostanem s njom. Sve se odvijalo munjevitom brzinom. Poslije mora počeli smo da živimo zajedno", pričao je.

Borba za potomstvo

Iako svoju privatnost brižljivo čuvaju, nedavno je otkrila da se već šest godina sa suprugom bori za potomstvo i da je taj proces emotivno iscrpljujući.

"Shvatila sam da je moja potreba da sa Bojanom imam zdrav, kvalitetan odnos jača od svega kroz šta prolazimo. To je ono što mi je najvažnije", priznala je u podkastu ODAbrana priča.

Kako kaže, borba utiče na njihovu svakodnevicu, ali ne narušava suštinu njihove zajednice.

"Ne mogu reći da ugrožava naš odnos, ali utiče na jedan dio. Meni je najbitnije da smo mi dobro", istakla je jednom prilikom.

I dok mnogi ne znaju da je baš ona, talentovana, nežna, posvećena glumica koja je osvojila Ameriku, supruga Bojana Dimitrijevića, jednog od najautentičnijih domaćih glumaca, njih dvoje i dalje žive svoju malu, skrivenu oazu.

Danas, daleko od očiju javnosti, jedno drugom su najveća podrška, oslonac i dom.

