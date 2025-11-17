Zamijenila Milomira Marića: Ovo je nova voditeljka Ćirilice

Izvor:
ATV
17.11.2025
22:22
Komentari:0
Politički tok-šou "Ćirilica" ponovo se emituje na Hepi televiziji.
Program je počeo u 21 čas, a na srećnoj televiziji u ulozi voditeljke gledamo novo lice.
Svijet
Ovo je srpska djevojčica koju je upucala njemačka policija
Kultnu emisiju koja će se emitovati svakog ponedjeljka, vodi Ana Stojadinović.
Gosti u "Ćirilici" su bili političar Vojislav Šešelj, profesor dr Dragan Petrović i profesorka dr Nina Zirojević.
Na samom početku, voditeljka se obratila publici ovim riječima:
"Ovo je veliki povratak Ćirilice, ali iz malo drugačije perspektive ovaj put", rekla je u svom obraćanju nova voditeljka "Ćirilice" Ana Stojadinović.
Svijet
2 h0
Scena
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Scena
3 h0
Scena
7 h0
Scena
7 h0
Scena
9 h0
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
51
22
46
22
46
22
42
Trenutno na programu