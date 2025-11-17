Zamijenila Milomira Marića: Ovo je nova voditeljka Ćirilice

Politički tok-šou "Ćirilica" ponovo se emituje na Hepi televiziji.

Program je počeo u 21 čas, a na srećnoj televiziji u ulozi voditeljke gledamo novo lice.

Svijet Ovo je srpska djevojčica koju je upucala njemačka policija

Kultnu emisiju koja će se emitovati svakog ponedjeljka, vodi Ana Stojadinović.

Gosti u "Ćirilici" su bili političar Vojislav Šešelj, profesor dr Dragan Petrović i profesorka dr Nina Zirojević.

Na samom početku, voditeljka se obratila publici ovim riječima:

"Ovo je veliki povratak Ćirilice, ali iz malo drugačije perspektive ovaj put", rekla je u svom obraćanju nova voditeljka "Ćirilice" Ana Stojadinović.