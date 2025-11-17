Logo
Large banner

Zamijenila Milomira Marića: Ovo je nova voditeljka Ćirilice

Izvor:

ATV

17.11.2025

22:22

Komentari:

0
Ана Стојадиновић, водитељка емисије Ћирилица
Foto: Hepi TV

Politički tok-šou "Ćirilica" ponovo se emituje na Hepi televiziji.

Program je počeo u 21 čas, a na srećnoj televiziji u ulozi voditeljke gledamo novo lice.

Упуцана дјевојчица у Њемачкој

Svijet

Ovo je srpska djevojčica koju je upucala njemačka policija

Kultnu emisiju koja će se emitovati svakog ponedjeljka, vodi Ana Stojadinović.

Gosti u "Ćirilici" su bili političar Vojislav Šešelj, profesor dr Dragan Petrović i profesorka dr Nina Zirojević.

Na samom početku, voditeljka se obratila publici ovim riječima:

"Ovo je veliki povratak Ćirilice, ali iz malo drugačije perspektive ovaj put", rekla je u svom obraćanju nova voditeljka "Ćirilice" Ana Stojadinović.

Podijeli:

Tagovi:

Ana Stojadinović

Ćirilica

Milomir Marić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија у Италији: Човјек погинуо у клизишту покушавајући да помогне комшиници

Svijet

Tragedija u Italiji: Čovjek poginuo u klizištu pokušavajući da pomogne komšinici

2 h

0
Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

Scena

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

3 h

0
ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

Svijet

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

3 h

0
Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

Svijet

Spriječen pokušaj ubistva Sergeja Šojgua

3 h

0

Više iz rubrike

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

Scena

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

3 h

0
У јеку рата с Катарином Живковић Кија коцкар открила свој здравствени проблем

Scena

U jeku rata s Katarinom Živković Kija kockar otkrila svoj zdravstveni problem

7 h

0
Ruža cvijet

Scena

Poznate sestre pjevačice počinile samoubistvo?

7 h

0
Насиље у ријалитију Елита

Scena

Jeziva scena u rijalitiju Elita: Davio cimera i vukao ga po podu

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Muškarcu porijeklom iz BiH sude za ubistvo oca

22

51

Orban o dodatnom finansiranju Kijeva: Kao pomaganje alkoholičaru još jednim paketom votke

22

46

Državljanin BiH iz ćelije austrijskog zatvora vodio narko-bandu

22

46

Ups, gospođo: Isplivao cjenovnik Lune Đogani

22

42

Detalji filmske pljačke u Novom Pazaru: Dva miliona evra nestalo u nekoliko minuta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner