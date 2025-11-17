Spriječen pokušaj ubistva Sergeja Šojgua

Grupa atentatora koju su angažovale ukrajinske obavještajne službe, pokušala je da izvrši ubistvo sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Sergeja Šojgua, prenijeli su danas moskovski mediji.

Pozivajući se na "Moskovski komsomolec", agencija "TASS" je prenijela da su atentatori planirali da ubiju Šojgua tokom njegove posjete grobnom mjestu svojih rođaka na Trojekurovskom groblju u Moskvi.

Centar za odnose s javnošću ruske Federalne službe bjezbednosti (FSB) je objavio da je ujutru 14. novembra uhapšena ”grupa sabotera”.