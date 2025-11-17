Preminuo radnik koji je u četvrtak povrijeđen na gradilištu

Radnik povrijeđen na gradilištu u Mostaru u četvrtak, preminuo je u bolnici u ponedjeljak, 17. novembra ujutro.

Kako je saopšteno iz Univerzitetske kliničke bolnice Mostar za "Hercegovina.info", radnik je preminuo usljed zadobijenih povreda.

Ranije je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona rečeno da je radnik zadobio teške tjelesne povrede na gradilištu tunela Varda.

Sahrana će se održati u četvrtak, 20. novembra, u 14 sati na rimokatoličkom groblju Ban Brdo u Gračacu.