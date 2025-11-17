Logo
Large banner

Pokrenuta istraga o smrti dječaka (9): Dobio boginje i visoku temperaturu, preminuo nakon tri dana

Izvor:

Telegraf

17.11.2025

21:09

Komentari:

0
Покренута истрага о смрти дјечака (9): Добио богиње и високу температуру, преминуо након три дана
Foto: Pexels

Ministarstvo zdravlja Crne Gore oglasilo se nakon što je dječak (9) preminuo u Baru. Dječak je iznenada preminuo 15. novembra, a kako je ranije pisao Primorski portal, tri dana prije kobnog događaja dječak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Iz Ministarstva su naveli da će obdukcioni nalaz, koji će biti urađen u skladu sa medicinskim protokolima, pokazati uzrok iznenadne smrti dječaka, piše RTCG.

Policija Srbija

Hronika

Vozio drogiran, pa usmrtio pješaka

Ministarstvo je izrazilo duboko saučešće porodici zbog tragičnog gubitka koji je, kako navode, potresao kako taj grad, tako i cijelu Crnu Goru, i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti.

"Uvažavajući pravo javnosti da zna, napominjemo da je Ministarstvo zdravlja u zakonskoj obavezi da čuva tajnost medicinskih podataka pacijenta kod kojeg je, nažalost, došlo do smrtnog ishoda. Ministarstvo zdravlja apeluje na javnost i medije da se uzdrže od zaključaka i spekulacija dok se ne završe svi zvanični postupci", ukazuju u saopštenju.

Istovremeno, ističu da Ministarstvo zdravlja pokreće sveobuhvatan stručni nadzor u svim zdravstvenim ustanovama koje su učestvovale u zbrinjavanju djeteta, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Свадба

Društvo

Mlada iz Hercegovine i mladoženja iz Meksika priredili šou na svadbi

"Nadzor će obuhvatiti tok pružene zdravstvene zaštite, postupanje medicinskog osoblja i ispunjenost stručnih procedura. Ovaj proces biće sproveden temeljno, objektivno i transparentno. Naglašavamo da je u ovako tragičnim situacijama od najveće važnosti omogućiti stručnim službama da nepristrasno obave svoj posao, kao i obezbijediti porodici mir, podršku i dostojanstvo. Ministarstvo zdravlja će o rezultatima nadzora i svim relevantnim nalazima blagovremeno obavijestiti javnost", zaključuju u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

preminuo dječak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Шмит је највећа интернационална штеточина

Republika Srpska

Košarac: Šmit je najveća internacionalna štetočina

1 h

0
Каран: Народ бира између политике очувања Српске и политике њеног рушења

Republika Srpska

Karan: Narod bira između politike očuvanja Srpske i politike njenog rušenja

1 h

0
Влада ФБиХ: Одобрен нови циклус кредитних пласмана Развојне банке

BiH

Vlada FBiH: Odobren novi ciklus kreditnih plasmana Razvojne banke

1 h

0
Дарко Савић поново на челу Борца

Ostali sportovi

Darko Savić ponovo na čelu Borca

1 h

0

Više iz rubrike

Експлозија у Сплиту

Region

Jeziv snimak eksplozije ispred škole u Hrvatskoj

2 h

0
Бритвић: У Хрватској није лако бити ни мртав Србин

Region

Britvić: U Hrvatskoj nije lako biti ni mrtav Srbin

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Veterani onemogućili polaganje vijenaca za sve žrtve u Vukovaru

4 h

0
Затвара се највећи суд у Хрватској, одгађају се рочишта

Region

Zatvara se najveći sud u Hrvatskoj, odgađaju se ročišta

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner