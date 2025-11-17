Pokrenuta istraga o smrti dječaka (9): Dobio boginje i visoku temperaturu, preminuo nakon tri dana

Ministarstvo zdravlja Crne Gore oglasilo se nakon što je dječak (9) preminuo u Baru. Dječak je iznenada preminuo 15. novembra, a kako je ranije pisao Primorski portal, tri dana prije kobnog događaja dječak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Iz Ministarstva su naveli da će obdukcioni nalaz, koji će biti urađen u skladu sa medicinskim protokolima, pokazati uzrok iznenadne smrti dječaka, piše RTCG.

Hronika Vozio drogiran, pa usmrtio pješaka

Ministarstvo je izrazilo duboko saučešće porodici zbog tragičnog gubitka koji je, kako navode, potresao kako taj grad, tako i cijelu Crnu Goru, i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti.

"Uvažavajući pravo javnosti da zna, napominjemo da je Ministarstvo zdravlja u zakonskoj obavezi da čuva tajnost medicinskih podataka pacijenta kod kojeg je, nažalost, došlo do smrtnog ishoda. Ministarstvo zdravlja apeluje na javnost i medije da se uzdrže od zaključaka i spekulacija dok se ne završe svi zvanični postupci", ukazuju u saopštenju.

Istovremeno, ističu da Ministarstvo zdravlja pokreće sveobuhvatan stručni nadzor u svim zdravstvenim ustanovama koje su učestvovale u zbrinjavanju djeteta, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Društvo Mlada iz Hercegovine i mladoženja iz Meksika priredili šou na svadbi

"Nadzor će obuhvatiti tok pružene zdravstvene zaštite, postupanje medicinskog osoblja i ispunjenost stručnih procedura. Ovaj proces biće sproveden temeljno, objektivno i transparentno. Naglašavamo da je u ovako tragičnim situacijama od najveće važnosti omogućiti stručnim službama da nepristrasno obave svoj posao, kao i obezbijediti porodici mir, podršku i dostojanstvo. Ministarstvo zdravlja će o rezultatima nadzora i svim relevantnim nalazima blagovremeno obavijestiti javnost", zaključuju u saopštenju.