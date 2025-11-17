Državljanin BiH iz ćelije austrijskog zatvora vodio narko-bandu

Austrijski mediji danas opširno prenose priču o 37-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je iz ćelije zatvora Suben organizovao preprodaju većih količina droge.

“Poslovna snalažljivost i poprilična doza samouvjerenosti – to je ono što jedan 37-godišnji zatvorenik iz BiH može da upiše u svoj životopis. Uspio je da svoju ćeliju u zatvoru Suben pretvori u glavno sedište jedne narko-bande”, prenose austrijski mediji.

U tekstu se podsjeća da neposredno nakon što je u martu prošle godine osuđen na devet i po godina zatvora zbog krivičnih d‌jela povezanih sa narkoticima, ovaj državljanin BiH je započeo nove „uvozne i distributivne aktivnosti“. Za to je angažovao saučesnike iza rešetaka, koji su već imali pravo da izlaze tj. čija je kazna bila kombinovana.

Tako je 4. avgusta ove godine jedan 35-godišnji državljanin BiH uhvaćen pri primopredaji tri kilograma kokaina u okrugu Halein (Salcburg). Bio je to prvi trag policiji o bandi na čijem je čelu 37-godišnji zatvorenik iz Subena. Naime, uhapšeni je takođe bio zatvorenik, a za dogovoreni posao iskoristio je slobodan izlazak iz zatvora Suben.

Nakon ovog otkrića, policiji je bilo dovoljno samo da prati tragove. U Subenu i još jednoj kaznenoj ustanovi izvršeni su pretresi ćelija, a u Haleinu je otkriven stan koji je služio kao skladište droge. U tom stanu je živio 26-godišnji državljanin BiH, koji je tek u aprilu 2025. izašao iz zatvora. On je u stanu čuvao novac od droge, koji mu je oduzet, a on je sada ponovo iza rešetaka.

U distribuciji droge učestvovala su i dvojica drugih zatvorenika, odnosno oni sa nanogicama. Čak je i bivša životna saputnica vođe bande bila uključena – navodno je obavljala novčane transakcije i prikrivala narko-poslove.

Istragom se došlo do saznanja da je 37-godišnjak “robu” naručivao iz inostranstva i organizovao njeno prebacivanje u Austriju. Njegovi kontakti i izvori, kako navodi policija, pripadaju „organizovanom kriminalu na Balkanu“.

Kako prenose mediji, “narko-biro” 37- godišnjeg osuđenika iz BiH je sada zatvoren, a on premješten.