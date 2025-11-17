Ovo je srpska djevojčica koju je upucala njemačka policija

Djevojčica (12), koja ima srpsko državljanstvo i koja je ranjena u Njemačkoj kada je policajac pucao u nju nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju.

Djevojčica je upucana u noći između nedjelje i ponedjeljka u gradu Bohumu u stanu svoje majke, prenosi Blic.

Pojedini mediji objavili su sada fotografiju djevojčice.

Nestala iz doma

Podsjetimo, za djevojčicom, koja ima i državljanstvo Srbije, prethodno je tragala policija, a nakon što je nestala iz doma u koji je smještena jer je majci oduzeto starateljstvo.

Kako nije bio prvi put da je djevojčica napuštala dom, policija je posumnjala da je otišla kod majke u Bohum, te je tamo poslata patrola. Policija je stigla na adresu oko 00.30 časova i navodno je više puta zvonila i kucala na vrata majke koja je gluva, baš kao i njena kćerka.

Nakon sat vremena pokušaja da alarmiraju majku, doveli su domara da razvali vrata. Međutim, majka je tada otključala, a policajci su vidjeli djevojčicu kako trči kroz hodnik u pravcu sobe.

Napala ih nožem?

Tada je, prema tvrdnjama policije, djevojčica uzela noževe i napala ih.

"U ponedjeljak, 17. novembra, 12-godišnja djevojčica koja je bila nestala napala je policijske službenike sa dva noža, što je rezultiralo upotrebom vatrenog oružja. Djevojčica je zadobila teške povrede i prebačena je u bolnicu. Policija iz Esena, pod nadzorom javnog tužioca iz Bohuma, preuzela je istragu", navode iz policije.

Podsjetimo, njemački mediji su ranije objavili da je upucana djevojčica gluva i da je težak dijabetičar, zavisan od insulina.

Policija nije potvrdila da boluje od dijabetesa, ali su u saopštenju istakli da je bila “zavisna od lijekova koje možda nije uzimala duže vrijeme”, te naveli da je prethodno bio prijavljen njen nestanak.

"Djevojčicu su posljednji put staratelji vidjeli prethodnog dana i prijavili nestalom. Njena majka je ranije izgubila starateljstvo i pravo da određuje mjesto boravka 12-godišnje djevojčice, koja je bolesna i gluva", istakli su iz policije.

Pokrenuta istraga

Dodali su da su policajci koji su išli do stana majke čuli šum unutra, ali da im niko nije otvarao vrata.

"Prije nego što je bravarska ekipa stigla, majka je oko 01:30 otvorila vrata policajcima. Dok su istraživali situaciju i pretraživali stan, policajci su naišli na 12-godišnju djevojčicu koja im se približila sa dva noža u rukama. Prema prvim nalazima, policajci su istovremeno upotrijebili tizer i vatreno oružje da se odbrane od potencijalnog napada nožem. Policajci su pružili prvu pomoć dok nisu stigli hitna pomoć i ljekari. Hitni ljekar je prevezao djevojčicu u obližnju bolnicu, gdje je trenutno na intenzivnoj njezi. Te iste noći, odsjek za ubistva policije iz Esena preuzeo je istragu pod nadzorom javnog tužioca iz Bohuma", naveli su iz policije.