Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Izvor:

Kurir

17.11.2025

21:44

Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду
Foto: Pexels

Stil vožnje dostavljača hrane prošlog marta toliko je uznemirio trojicu putnika u automobilu da je izbila tuča na ulici u Beču.

Sirijac je navodno "isjekao" porodični automobil dok je preticao autobus, primoravajući ih da se zaustave. Uslijedila je žestoka svađa. Čak je bilo i tvrdnji da je muškarac šutnuo vrata automobila i pljunuo na vozilo. Sirijac je žestoko negirao ove tvrdnje na sudu.

Putnik snimio scenu

Međutim, nesporno je bilo sljedeće: otac (70), sin (43) i unuk (13), svi porijeklom iz Srbije, su na kraju izašli iz autobusa i brzo okružili vozača dostave hrane. Četrdesettrogodišnjak je potom udario vozača - njegov trinaestogodišnji sin mu je pomogao i čak oborio muškarca na zemlju. Putnik je snimio scenu iz autobusa, zbog čega je incident završio pred regionalnim krivičnim sudom. Pošto je postojala sumnja da su sva trojica zajedno napala vozača, dvojici odraslih prijetilo do pet godina zatvora; dječak ne može biti krivično gonjen zbog svoje starosne granice krivične odgovornosti.

Tražio 10.00 evra

Suđenje je nastavljeno u ponedjeljak u zgradi suda u Landlu.

- Zahtijevam 10.000 evra odštete - insistirao je vozač, kome je dijagnostikovana samo rascijepljena usna, svjedočeći da je pretrpio tešku traumu. Glavni optuženi, sin, bijesno je negodovao na optuženičkoj klupi i sudija ga je morao nekoliko puta zadržavati.

Ranije osuđeni muškarac je na kraju dobio uslovnu kaznu od devet mjeseci zatvora za napad i mora da plati žrtvi 300 evra.

Vozač dostave hrane je upućen na građanski sud sa tvrdnjom da je izgubio zaradu jer se više nije usuđivao da vozi noću. Djed je oslobođen je krivice.

Austrija

napad

