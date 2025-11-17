Logo
''Da nema Republike Srpske, Srbi bi u BiH bili nacionalna manjina''

Izvor:

SRNA

17.11.2025

21:19

Foto: ATV

Da nema Republike Srpske, okvira koji čuva identitet srpskog naroda u BiH, Srbi bi bili nacionalna manjina u BiH, izjavio je profesor ustavnog prava Siniša Karan.

Karan je naveo da bi se Srbima tada govorilo iz kojih će knjiga da uče, koju će istoriju da uče, koje će pjesnike da citiraju, i izgubili bi svoj identitet.

"Pitanje je šta bi bilo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa našom školom, sa porodicom i sa mnogo čime što čuva identitet jednog naroda", rekao je Karan za "Juronjuz".

On je ukazao da Republika Srpska nije protiv bilo koga, da je samo čuvar onoga što je srpskom narodu Dejtonski sporazum dao i prepoznao.

"Ista ta prava imaju druga dva naroda u BiH i tu nema dominacije. Kompromis je formula i multietnička, federalna, državna zajednica. Kompromis je formula života u BiH", naveo je on i dodao da se upravo taj kompromis narušava 30 godina, ali da se Srpska bori protiv toga.

Karan je rekao i da odnosi Republike Srpske i Srbije, koje su izgradili predsjednici Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, nikada nisu bili bolji nego danas.

"Ti odnosi nisu više samo u političkom smislu iz aspekta specijalnih veza. Ta ljubav i veza sa Srbijom, vidljiva je svakodnevno u korist srpskog naroda", rekao je Karan i ukazao na obilježavanje zajedničkih praznika iz srpske istorije.

On je dodao da i na svjetskoj geopolitičkoj sceni odnosi Republike Srpske nikada nisu bili bolji.

"Predsjednik Republike je bio 26 puta kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. Prije dvije sedmice na Savjetu bezbjednosti UN tri velike sile, Rusija, Kina i Amerika, stale su iza Republike Srpske. Nema više onog negativnog narativa protiv Republike Srpske", rekao je Karan.

Siniša Karan

