Karan: Narod bira između politike očuvanja Srpske i politike njenog rušenja

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da onaj ko glasa protiv njega, glasa i protiv politike koja čuva Republiku Srpsku, a za Kristijana Šmita i bošnjačku političku elitu koja želi unitarnu BiH.

Karan je upozorio da se predsjednički izbori žele pretvoriti u izbor između kandidata, a riječ je o razlikama između politika – između politike kontinuiteta, očuvanja Republike Srpske i politike rušenja Republike Srpske.

- Ovo je sukob politika koje dosljedno brane Republiku Srpsku i onih koji su spremni u nekom smislu podaništva da prihvate sve ono što je antidejtonsko i antiustavno i što ruši ustavno-pravni kapacitet Republike Srpske, a time i ukupna prava srpskog naroda - rekao je Karan.

Karan je istakao da je politici koju zastupa potreban glas naroda koji će dati novu snagu borbi protiv svih onih koji ruše ustavni poredak Republike Srpske, koja je ozbiljno napadnuta.

- Mi već imamo vlast, mi se za vlast ne borimo. Ova vlast je prije tri godine osvojena. Mi imamo Narodnu skupštinu, tamo su predstavnici naroda koje je narod odobrao, Vladu. Ovo je samo kontinuitet, ovo je borba za status Republike Srpske - rekao je Karan za Juronjuz.

Karan je napomenuo da su ovo Šmitovi nametnuti izbori kojima se htio zadati posljednji politički udarac onim snagama koji ne dozvoljavaju urušavanje ustavnopravne pozicije Republike Srpske.

- I zato je glas za mene, glas za očuvanje suvereniteta srpskog naroda unutar federalne složene multietničke BiH, koje je ona unijela u Dejtonski mirovni sporazum - rekao je Karan.

On ističe da takozvanu građansku, a u stvari unitarnu BiH prije svega želi bošnjačka sarajevska elita, a to znači dominaciju bošnjačkog i minimiziranje statusa druga dva naroda, jer u unitarnoj BiH Srbi nisu ravnopravan narod.

Karan smatra da opozicija u Srpskoj minimizira problem zapravo da bi sakrili suštinu da u osnovi podržavaju Šmitovu politiku.

- Oni treba da se bave zaštitom srpskog naroda. Šmit ne štiti srpski narod. Šmit ne štiti Republiku Srpsku. Moraju da se izdignu iza tog privatnog, ličnog i političkog. Ovo su nacionalna pitanja. Zato se ja ne bavim njima, nego se bavimo Šmitom i Republikom Srpskom - poručio je Karan.

Kako ističe, za koaliciju oko SNSD-a je izbor vrlo jednostavan – ili smo za snažnu i Dejtonsku verifikovanu Republiku Srpsku ili smo za unitarnu i građansku BiH u kojoj će srpski narod postati manjina.

Karan je podsjetio da je ovo završna godina ovog mandata.

- Imaćemo još jaču snagu da branimo Republiku Srpsku. Ali u isto vrijeme mi gradimo, radimo, ekonomski se razvijamo. Republika Srpska je sada ekonomski stabilna, ima svoje stabilne institucije - naveo je on.

On je ukazao na namjere da se u Srpskoj prekine državna vlast kao najvažniji element svake države.

- Mi ne želimo da se prekine kontinuitet državne vlasti u Republici Srpskoj i ona će još snažnije da djeluje - istakao je Karan.

SRPSKA IZBORE KOJI SU JOJ NAMETNUTI DOČEKUJE U REFERENDUMSKOJ ATMOSFERI

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan izjavio je večeras da Srpska u referendumskoj atmosferi dočekuje predstojeće izbore koje srpski narod nije želio, ističući da je najveća državnička odluka predsjednika Milorada Dodika što je pokazao da je volja naroda iznad odluke jednog stranca.

Karan je naglasio da je jako važno razumijeti da su izbori proizvod neustavnog, nezakonitog i samovoljnog djelovanja Kristijana Šmita koji nije visoki predstavnik već samozvani stranac koji je nametnuo odluke, pretvorio ih u Zakon i srušio demokratsku volju građana.

On je podsjetio da su građani Srpske na izborima prije tri godine izabrali svog predsjednika - Milorada Dodika, ali da je Šmit stavio zakon iznad Ustava što nije poznato ni u teoriji ni u praksi modernog svijeta.

- On je srušio suverenitet i demokratsku volju koja je već izražena i princip ustavnosti - rekao je Karan za Juronjuz.

On je dodao da je to samo nastavak kontinuiteta rušenja, prije svega Ustava BiH sa refleksijama na Republiku Srpsku.

- Oni su smatrali da će ovako zadati neki udar, posljedni politički udarac udarajući na najaču političku figuru predsjednika Dodika, ali bih rekao i više od toga, na kontinuitet 23 godine koje predvodi predsjednik Dodik sa koalicionim partnerima koji brane Republiku Srpsku - istakao je Karan.

On je dodao da su smatrali da će na ovaj način oslabiti Dodika čija je najveća i jedina krivica što nije slušao jed

nog stranca.

- To je, rekao bih najveća državnička odluka predsjednika Republike - da je volja naroda iznad odluke jednog stranca - ocijenio je Karan.

On je ukazao da Dodik nije pristao na presudu, nikada nije pristao na sud i nije nikada priznao ovaj sud.

- Dodik je svojom žrtvom, zapravo htio da pokaže i potpuno izvrgne ruglu antidejtonsko djelovanje svih do sada visokih predstavnika – 30 godina, a posebno Kristijana Šmita, koji je srušio Ustav Republike Srpske, principe ustavnosti, zakonitosti i narodnu volju - ponovio je Karan.

Prema njegovim riječima, to je samo još jedan od načina borbe Srpske protiv svega što je neustavno u BiH.

- Mislim da je predsjednik Dodik uspio u tome. Mi smo ključno i prije svega doveli do internacionalizacije ovog političkog progona - naveo je Karan.

On je konstatovao da se danas u svijetu promijenio narativ, a da je Dodik svojom državničkom mudrošću i ličnom i žrtvom kao predsjednik, pokazao prije svega kako se brani volja naroda i kako se brani Ustav.

- Dodik je doveo do toga da je sada svima jasno da je u BiH jedini problem, jedini rušilac Ustava i dejtonskog Ustava i rušenja ustavnosti u cijeloj BiH Kristijan Šmit. I upravo je to ono što smo htjeli da pokažemo i to se već prepoznalo - zaključio je Karan.