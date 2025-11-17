Najpasivnija predizborna kampanja do sada

Kandidati bez puno obećanja i moglo bi se reći konkretnog programa, građani bez mnogo očekivanja – ovako bi se mogla okarakterisati predizborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj.

Iako nas do izbora dijeli svega šest dana, politička scena u Srpskoj neuobičajeno tiha. Aanalitičari to objašnjavaju činjenicom da je do izbora došlo usljed specifičnih okolnosti i da su oni iznuđeni. Dugo se spekulisalo i o tome hoće li ih uopšte biti, tako da ni političari nisu imali dovoljno vremena da se pripreme za kampanju.

„Mislim da su političari zatečeni bili cijelom ovom situacijom. Nije ovo onaj redovni ciklus, gdje se ljudi pripremaju. Mi smo već navikli da su izbori svake dvije godine i to j nešto što dolazi u istom periodu. Ovo je nešto što se desilo mimo redovnog procesa, svima je to opterećenje. Nekako me ne iznenađuje ta pasivnost na političkoj sceni, ni među građanima“, rekao je novinar Dejan Šajinović.

"Ono što karakteriše ove izbore jeste da to nije istinska volja građana. Sve to je u neku ruku doprinijelo da izborna kampanja izgleda tako kako izgleda, te da je izuzetno pasivna", ističe politikolog Dragana Delić.

Bez obzira što su izbori iznuđeni brine, ipak, pasivnost građana, posebno mladih, koji nemaju razvijenu svijest o važnosti predstojećih izbora.

„Da se dešavaju u trenutku kada stranci prilično djeluju u ovaj državi kao izvjesnom protektoratu. Izbori nisu prvi vanredni, ali su svakako važni i da prethode izborima koji će biti naredne godine i koji su isto značajni za Republiku Srpsku i političku scenu u Republici Srpskoj“, izjavio je politikolog i svršeni student Fakulteta političkih nauka u Banjaluci Srđan Radanović.

U posljednjih pet godina građani Republike Srpske na izbore su izlazili svake godine. Pored redovnih i prijevremenih predsjedničkih imali smo i prijevremene lokalne, 2021. godine u Prijedoru. Zato i ne čudi nezainteresovanost građana.

„Da li znate da su izbori u nedjelju? Da, u nedjelju, da li je tako? Ne griješim“,

„Ja sam i zaboravila“ „Znam da su izbori. Nikada, čini se, pasivnija i tiša kampanja, kako to komentarišete? Ne znam, stvarno je tiha. Možda zbog svih ovih svjetskih dešavanja što se oko nas dešavaju“, „Znate li da su izbori? Znam. Hoćete li izaći? Ne vjerujem. Zašto? U sve sam se razočarala“, samo su neki od komentara građana.

Stiče se utisak da izbore ne doživljavaju ni oni koji su ih raspisali. Tako CIK BiH još nije objavio spot sa detaljnim uputstvima za glasanje. Na naše pitanje kada će biti dostupan građanima – odgovora nema.