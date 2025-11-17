Logo
Kusturić Vukanoviću: Sram te bilo!

SRNA

17.11.2025

16:07

3
Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić izjavio je Srni da nema jadnijeg i sramotnijeg načina za sticanje jeftinih političkih poena od zloupotrebe vazdušnog medicinskog transporta 22-godišnje trudnice, kao što je to učinio narodni poslanik Nebojša Vukanović.

Reagujući na navode Vukanovića da je helikopter sletio u Trebinje sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom zbog predizbornog skupa stranke, Kusturić je rekao da su piloti Uprave imali izuzetno tešku medicinsku evakuaciju iz Trebinja u Banjaluku trudnice od 22 godine, čija je trudnoća sa komplikacijama.

"Nažalost, imao sam priliku vidjeti izjave onog, ne znam kako bih nazvao nekog ko je u stanju da iznosi ovako gnusne laži i da zloupotrijebi ovako teške trenutke za jednu trudnicu i njenu porodicu. Sve s ciljem sticanja jeftinih političkih poena. Sram da ga bude" poručio je Kusturić.

Kusturić je podsjetio da su piloti nekadašnjeg Helikopterskog servisa Republike Srpske na čijem čelu je bio, tokom dvije godine obavili više od 100 medicinskih evakuacija samo iz Trebinja.

"Da ne spominjem hiljade i hiljade tona izbačene vode na požarišta na tom području gdje smo, rizikujući svoje živote, pomagali Hercegovini i dokazali svoju ljubav prema narodu tog kraja. Mi svoju ljubav prema Hercegovini pokazujemo djelima", naglasio je Kusturić.

Kusturić je upitao Vukanovića - čime je on pokazao ljubav prema narodu i kraju iz kojeg je potekao?

"A njega pitam, šta je on to, lično, uradio za narod Hercegovine, osim što ovako humane stvari koristi da slaže i obmane javnost. Zašto nikad nije došao da gasi požar sa zemlje, kao što to rade čestiti Hercegovci. Poručujem mu, ne kao načelnik Uprave, pilot ili bilo šta drugo, već kao Boban Kusturić, čovjek i građanin Republike Srpske - sram te bilo", naglasio je Kusturić.

Pripadnicima Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske juče su uspješno

realizovali hitan medicinski transport 22-godišnje Dž.M. u 24. nedjelji trudnoće iz Opšte bolnice Trebinje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo.

Ovo je ujedno bila 97. vazdušna medicinska evakuacija samo u ovoj godini. Ali, ovaj broj ne predstavlja samo statistiku, već 97 konkretnih ljudskih priča, 97 pacijenata i porodica koje su dobile šansu više.

Time je već sada oboren rekord svih prethodnih godina, iako je do kraja kalendarske godine ostalo još mjesec i po.

Boban Kusturić

Nebojša Vukanović

