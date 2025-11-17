Budimir: Tender poništen zbog dodatne analize tehničkih detalja, a ne pritiska

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je tender za nabavku stacionarnih radara poništen jer je neophodna dodatna analiza određenih tehničkih detalja, čime bi se odgovorilo na pitanja koja postavljaju potencijalni dobavljači.

Budimir je poručio da tender nije poništen zbog podlijeganja pritisku gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i naglasio da ne želi da u "rijaliti" politiku uvlači MUP Republike Srpske kojem su radari potrebni kao sredstvo preventivnog djelovanja u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

"Da bi odgovorili na veliki broj tehničkih pitanja koja nam postavljaju potencionalni dobavljači odlučili smo da poništimo tender i tako se danas nalazimo u situaciji da se to iskorišćava kao da je MUP, konkretno ja kao ministar, podlegao nekom pritisku. Neću da ulazim na taj način u politiku, ovo je preozbiljna stvar. Ljudskim životima nemamo pravo da se igramo", istakao je Budimir.

On je ukazao da je statistika ove godine veoma loša i da do danas na putevima Republike Srpske je evidentirano 115 poginulih lica, a za cjelokupnu prošlu godinu je bilo 93, kao i da lokalne zajednice traže od MUP-a postavljanje stacionarnih radara koji bi preventivno djelovali na nasilničku i prebrzu vožnju i tako spasili živote.

"Skoro svaki vikend imamo saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom", rekao je Budimir.

On je ponovio da je tender poništen zbog dodatnih analiza tehničkih detalja, te da je banalizovan na način da se o cijeni jednog stuba govorilo na način da košta 320.000 KM zanemarujući da je riječ o čitavom sistemu, infrastrukturi, softveru, najsavremenijoj opremi.

"Uvijek se sjetim afere `Kiseonik` kada su se neki ljudi, pa i gradonačelnik koji je bio vođa svega toga, ozbiljno igrali sa ljudskim životima. Zamislite jednu porodicu u kojoj je neko stradao posle te afere. Kada se ispostavilo da je sve bila laž, niko nije odgovarao", rekao je Budimir.

On je naveo da je tender u vezi sa javnom rasvjetom u Banjaluci predmet rada tužilaštva, te je upitao Stanivukovića da li on ima snage da poništi ovaj tender vrijedan 35 miliona KM.

Budimir je reagovao i na spekulacije u vezi sa Upravom za vazduhoplovstvo i medicinskim transportom trudnice iz Trebinja, te je upitao da li je onima koji se time bave išta sveto u toj političkoj borbi?

"Zaboli me kada vidim na koji način se zloupotrebljava MUP. Osoblje u Upravi za vazduhoplovstvo radi nevjerovatne stvari. Za ovu godinu su imali 97 medicinskih evakuacija, a u tom slučaju riječ je o trudnici koja je u 24 nedelji trudnoće evakuisana. Za dvije godine je bilo više od 100 evakuacija iz Trebinja, poštujući `zlatni sat` u spasavanju ljudskih života", naglasio je Budimir.

On je zaključio da u ovoj partijskoj politici, iako je predizborna kampanja, ne smije biti dopustivo igranje sa tim stvarima.