Vulić: SNSD ne želi da učestvuje u raspakivanju Dejtona i rušenju Ustava

Izvor:

SRNA

17.11.2025

15:06

Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da SNSD nije podržao prijedlog budžeta koji je došao iz Predsjedništva BiH bez glasa srpskog člana, jer ne želi da učestvuje u raspakivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i rušenju Ustava BiH.

Vulićeva je rekla da SNSD nikada neće podržati nešto što nije u skladu sa Ustavom BiH i zakonima.

"Članovi Predsjedništva BiH koji dolaze iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda igrali su se budžetom i pisali nešto što je neprovodivo", rekla je Vulićeva i dodala da je jasno rečeno da poslanici SNSD nisu protiv povećanja osnovice i isplate jednokratne pomoći zaposlenim u zajedničkim institucijama.

Vulićeva je istakla da je Dejtonski mirovni sporazum raspakovan od mešetara koji rade sve da unište dejtonsku BiH.

КК Игокеа

Košarka

U srijedu Igokea igra najvažniju utakmicu sezone

"Nećemo da budemo saučesnici i da glasamo za institucije kulture koje su jasno definisane Dejtonom da pripadaju entitetu i kantonima i da glasamo za BHRT koji uopšte nije u Ustavu BiH", rekla je Vulićeva na sjednici tokom rasprave o hitnom postupku za usvajanje Prijedloga budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

Ona je ponovila da će poslanici Kluba SNSD-a podržati hitni postupak za usvajanje Prijedloga budžeta koji je danas na dnevnom redu sjednice.

Poslanik SNSD-a Milorad Kojić rekao je da je Prijedlog budžeta koji je danas na dnevnom redu zakonit.

"Moramo biti dosljedni i to jesmo. Za prošli prijedlog budžeta koji je došao iz Predsjedništva rekli smo da nije provodiv, a za ovaj kažemo da jeste i podržavamo ga. Mogu da razumijem određene političke stavove, ali naše poruke sa prošle sjednice i poruke koje je koleginica Vulić poslala sa ove sjednice su identične", rekao je Kojić.

Sanja Vulić

