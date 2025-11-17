Vulić: SNSD ne želi da učestvuje u raspakivanju Dejtona i rušenju Ustava

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da SNSD nije podržao prijedlog budžeta koji je došao iz Predsjedništva BiH bez glasa srpskog člana, jer ne želi da učestvuje u raspakivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i rušenju Ustava BiH.

Vulićeva je rekla da SNSD nikada neće podržati nešto što nije u skladu sa Ustavom BiH i zakonima.

"Članovi Predsjedništva BiH koji dolaze iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda igrali su se budžetom i pisali nešto što je neprovodivo", rekla je Vulićeva i dodala da je jasno rečeno da poslanici SNSD nisu protiv povećanja osnovice i isplate jednokratne pomoći zaposlenim u zajedničkim institucijama.

Vulićeva je istakla da je Dejtonski mirovni sporazum raspakovan od mešetara koji rade sve da unište dejtonsku BiH.

"Nećemo da budemo saučesnici i da glasamo za institucije kulture koje su jasno definisane Dejtonom da pripadaju entitetu i kantonima i da glasamo za BHRT koji uopšte nije u Ustavu BiH", rekla je Vulićeva na sjednici tokom rasprave o hitnom postupku za usvajanje Prijedloga budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

Ona je ponovila da će poslanici Kluba SNSD-a podržati hitni postupak za usvajanje Prijedloga budžeta koji je danas na dnevnom redu sjednice.

Poslanik SNSD-a Milorad Kojić rekao je da je Prijedlog budžeta koji je danas na dnevnom redu zakonit.

"Moramo biti dosljedni i to jesmo. Za prošli prijedlog budžeta koji je došao iz Predsjedništva rekli smo da nije provodiv, a za ovaj kažemo da jeste i podržavamo ga. Mogu da razumijem određene političke stavove, ali naše poruke sa prošle sjednice i poruke koje je koleginica Vulić poslala sa ove sjednice su identične", rekao je Kojić.