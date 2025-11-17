Kraj potrage za Slađanom: Porodica primila strašne vijesti

Slađana R. koja je nestala 10.10.2025 je pronađena, ali na žalost više nije među živima, objavio je Registar nestalih lica Srbije.

Podsetimo, Slađana R. (47) nestala je 10. oktobra u centru Kruševca. Nestanak je odmah prijavljen policiji, ali, pomaka nije bilo.

"Od 18.28 telefon joj je ugašen i od tada joj se gubi svaki trag", rekao je tada za Telegraf.rs Slađanin suprug Aleksandar.

"U to vrijeme je bila posljednja poruka na Vacapu i telefon se gasi, nema je nigdje. Sinu je dala ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu. Sve je ostalo kod kuće. Policija kaže da nije izašla iz zemlje", ispričao je za Telegraf Aleksandar.

Zanimljivosti Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

Prema njegovim riječima, u poruci na Vacapu Slađana je najavila da će "otići".

Kako kaže, Slađana je od prošle godine potresena zbog smrti sestrića koji je imao samo 21 godinu.

"Bilo joj je sve gore i gore i često je plakala. Govorila da ne može to da preživi, da je on bio njen miljenik. U četvrtak smo zajedno išli kod neurologa, dobila je lijekove za migrenu, a potom je trebalo da ide i kod psihijatra, ali mislim da nije otišla. Kćerka je prije dva dana u svom ormanu, duboko među stvarima našla njenu kutijicu sa nakitom, sve je tu", rekao nam je nakon njenoj nestanka.

Svijet Eruptirao vulkan u Japanu: Izbacio pepeo na visini od 4,4 kilometra

Aleksandar i Slađana imaju četvoro djece, a nažalost danas su potvrđene i crne slutnje. Aleksandra nije više među živima.