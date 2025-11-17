Logo
Large banner

Kraj potrage za Slađanom: Porodica primila strašne vijesti

Izvor:

Telegraf

17.11.2025

14:51

Komentari:

0
Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести
Foto: Privatna arhiva

Slađana R. koja je nestala 10.10.2025 je pronađena, ali na žalost više nije među živima, objavio je Registar nestalih lica Srbije.

Podsetimo, Slađana R. (47) nestala je 10. oktobra u centru Kruševca. Nestanak je odmah prijavljen policiji, ali, pomaka nije bilo.

"Od 18.28 telefon joj je ugašen i od tada joj se gubi svaki trag", rekao je tada za Telegraf.rs Slađanin suprug Aleksandar.

"U to vrijeme je bila posljednja poruka na Vacapu i telefon se gasi, nema je nigdje. Sinu je dala ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu. Sve je ostalo kod kuće. Policija kaže da nije izašla iz zemlje", ispričao je za Telegraf Aleksandar.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

Prema njegovim riječima, u poruci na Vacapu Slađana je najavila da će "otići".

Kako kaže, Slađana je od prošle godine potresena zbog smrti sestrića koji je imao samo 21 godinu.

"Bilo joj je sve gore i gore i često je plakala. Govorila da ne može to da preživi, da je on bio njen miljenik. U četvrtak smo zajedno išli kod neurologa, dobila je lijekove za migrenu, a potom je trebalo da ide i kod psihijatra, ali mislim da nije otišla. Kćerka je prije dva dana u svom ormanu, duboko među stvarima našla njenu kutijicu sa nakitom, sve je tu", rekao nam je nakon njenoj nestanka.

vulkan

Svijet

Eruptirao vulkan u Japanu: Izbacio pepeo na visini od 4,4 kilometra

Aleksandar i Slađana imaju četvoro djece, a nažalost danas su potvrđene i crne slutnje. Aleksandra nije više među živima.

Podijeli:

Tagovi:

Kruševac

pronađeno tijelo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бомба! Европски гигант кренуо по Влаховића

Fudbal

Bomba! Evropski gigant krenuo po Vlahovića

4 h

0
Три хороскопска знака ове седмице чека финансијски успјех

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

4 h

0
Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

Zanimljivosti

Ako na ovaj datum oktitite jelku, vjeruje se da će vas sreća pratiti cijele godine

3 h

0
"Ово оружје квари стратешке планове НАТО-а"

Svijet

"Ovo oružje kvari strateške planove NATO-a"

5 h

0

Više iz rubrike

Преминула бака Мерјем, 40 година чекала да види сина

Srbija

Preminula baka Merjem, 40 godina čekala da vidi sina

5 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ! У каналу пронађено тијело без главе, истрага у току

Srbija

UZNEMIRUJUĆE! U kanalu pronađeno tijelo bez glave, istraga u toku

6 h

0
Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

Srbija

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

21 h

1
"Спалите све авионе тамо, нико други не треба овако да страда": Потресне ријечи мајке копилота (30)

Srbija

"Spalite sve avione tamo, niko drugi ne treba ovako da strada": Potresne riječi majke kopilota (30)

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

41

Poslije smrti majke i djece, i otac preminuo od posljedica trovanja hranom

18

39

Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

18

33

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

18

28

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

18

25

Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner