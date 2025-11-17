Logo
Bomba! Evropski gigant krenuo po Vlahovića

17.11.2025

13:57

Бомба! Европски гигант кренуо по Влаховића
Foto: Tanjug

Dušan Vlahović na meti je Bajerna iz Minhena

Dušan Vlahović je ponovo igrač čije se ime provlači kroz medije, a danas se o njemu oglasio i urednik Bilda Kristijan Falk.

On tvrdi da je Bajern Minhen i dalje zainteresovan za Vlahovića, te da je potpuno logično što je besplatni Srbin na meti njemačkog šampiona.

Razloga je više, a glavni jeste da Bajernu ne pada na pamet da aktivira klauzulu i otkupi Nikolasa Džeksona za dodatnih 65.000.000 evra. Bajern je i ljetos preplatio sa 16.500.000 evra samo za obeštećenje o pozajmici, u kojoj je postavljena klauzula za otkup narednog ljeta za dodatnih 65.000.000 evra.

U Bajernu su poznati po tome da umiju da posluju što jeftinije, te je slobodni Vlahović daleko bolja opcija od Džeksona.

Ne treba zaboraviti i da na ljeto Hari Kejn ulazi u posljednju godinu ugovora, a iako je isticao da bi rado produžio saradnju, po njega je krenula Barselona koja bi mogla da natjera Engleza da se predomisli.

U prevodu, Bajern Minhen ima i više nego dovoljno razloga da prati Vlahovića i da pokuša da ga dovede narednog ljeta.

Podsjetimo, Vlahovića i dalje prate dva engleska velikana, te je i više nego izvjesno da je njegova budućnost daleko od Torina.

(Sportske.net)

