Preokret Srbije za kraj i prvenac Paunovića!

Fudbalska reprezentacija Srbije pobjedom se oprostila od kvalifikacija za Mundijal 2026. godine.

Pala je Letonija poslije preokreta – 2:1 (0:1), u Leskovcu na Dubočici, a strijelci su bili Aleksandar Katai i Aleksandar Stanković.

Obojica su upisali prvence u nacionalnom dresu, za prvenac selektora Veljka Paunovića.

Mogla je i morala Srbija da se domogne tog drugog mjesta koje vodi u baraž za Mundijal 2026. godine u Americi, Kanadi i Meksiku, ali je nedavni poraz od Albanije u Leskovcu (0:1), pod komandom Dragana Stojkovića, upropastio sve.

Englezi su ostali dosljedni i pošteni do samog kraja kvalifikacija. Upisali su u Tirani i maksimalni osmi trijumf u Tirani nad Albanijom, a dvostruki strijelac bio je, ko drugi, no Hari Kejn.

Engleska je kao prvoplasirana otišla na Svjetsko prvenstvo, Albanija će u baraž, Srbija je završila kao treća. Poraz od Albanije u Leskovcu, ispostavio se kao ključan.