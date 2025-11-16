Pali Brazilci: Mladi iz Srpske se plasirali u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Mlada reprezentacija Republike Srpske u futsalu plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva za srednje škole nakon što su bili bolji od Brazila.

Srpska ekipa je napravila veliki podvig i nakon penala (3:2), izbacila domaću selekciju.

Poslije sjajnih izdanja u grupi, gdje su pobijedili Maroko i Hrvatsku, naši mladi futsaleri su danas pobijedili jednu od selekcija domaćina - Brazil 2, nakon boljeg izvođenja penala. Bilo je 3-2 za Republiku Srpsku.

Junak utakmice je golman Danilo Gatarić, koji je odbranio penal.

Poslije 30 minuta igre, nije bilo pobjednika, završeno je 1:1. Jedini gol za naš tim postigao je Jovan Plisnić. Prilikom izvođenja penala, precizni su bili Vasić, Plisnić i Backović..

Ovo je veliki uspjeh futsal tima Srpske, koji će sutra igrati za plasman u polufinale. Neće im biti lako, jer je rival Brazil 1 , u osmini finala deklasirao Gruziju, 20:0. Plasman među osam najboljih, još su ostvarili Ukrajina i Mađarska.

Svjetsko prvenstvu u futsalu za učenike do 18 godina se održava u Brazilu od 10. do 20. novembra.

Podsjećamo, krajem oktobra je u Ministarstvu porodice, omladine i sporta upriličen prijem za reprezentativce Republike Srpske u futsalu, koji će učestvovati na Svjetskom prvenstvu u futsalu za učenike do 18 godina koje će biti održano u Brazilu od 10. do 20.novembra.

Profesor Predrag Drinić je rekao da je plasman futsal reprezentacije Srpske na Svjetsko prvenstvo veliki uspjeh, te je naglasio da sa optimizmom putuju u zemlju fudbala, Brazil.

"Ovi dječaci godinama treniraju fudbal. Formirane su i školske sekcije, a oni nastupaju i u klubovima. Klubovi nam uvijek izlaze u susret, što je za pohvalu i ta saradnja je veoma važna", rekao je Drinić.

Reprezentativac Aleksandar Stojičić, učenik drugog razreda srednje škole, kaže da je srećan što je dio ove ekipe.

"Odlazak u Brazil je veliki uspjeh za nas, ali i za Republiku Srpsku i daćemo sve od sebe da to opravdamo", rekao je Stojičić.