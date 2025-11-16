Vlasnik Lacija zove sveštenika u pomoć

Preduzetnik, političar i vlasnik Lacija, Klaudio Lotito, odlučio je da pribjegne neobičnom rješenju kako bi pomogao svom klubu, te je pozvao sveštenika u pomoć.

Italijanski tim već neko vrijeme ne može da se pohvali sjajnim rezultatima, a Lotito smatra da njegova ekipa jednostavno nema dovoljno sreće, još od derbija protiv Rome, koji je izgubljen.

Međutim, nesreća na terenu nije jedini problem za rimski klub. Veliki broj povreda igrača ozbiljno muči Lacio, a Lotito je odlučio da traži i “božiju pomoć” kako bi se situacija stabilizovala. Prema najnovijim informacijama, mladi vezista Nikolo Rovela uskoro će morati na operaciju kile, što je bio dodatni okidač za ovu neobičnu odluku vlasnika.

U prethodna dva mjeseca, Lacio je bilježio čak deset mišićnih povreda, što dodatno otežava trenažni proces i ulogu ekipe na prvenstvenim utakmicama. Rovela bi na operaciju trebalo da ide u narednim danima, a klub se nada da će prisustvo sveštenika i blagoslov terena doneti mir i smanjenje broja povreda.

Lotito nije prvi put da koristi neobične metode kako bi “okrenuo sreću” u korist svog tima, ali ovakva odluka svakako izaziva pažnju italijanske, ali i međunarodne fudbalske javnosti. Navijači se nadaju da će ova simbolična priča pomoći timu da se vrati na pobjednički put i da se Lacio izbori sa nizom pehova koji su ga pratili tokom sezone.

(Telegraf)