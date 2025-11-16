Logo
Large banner

Vlasnik Lacija zove sveštenika u pomoć

Izvor:

Telegraf

16.11.2025

12:27

Komentari:

0
Власник Лација зове свештеника у помоћ
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Alfredo Falcone

Preduzetnik, političar i vlasnik Lacija, Klaudio Lotito, odlučio je da pribjegne neobičnom rješenju kako bi pomogao svom klubu, te je pozvao sveštenika u pomoć.

Italijanski tim već neko vrijeme ne može da se pohvali sjajnim rezultatima, a Lotito smatra da njegova ekipa jednostavno nema dovoljno sreće, još od derbija protiv Rome, koji je izgubljen.

Međutim, nesreća na terenu nije jedini problem za rimski klub. Veliki broj povreda igrača ozbiljno muči Lacio, a Lotito je odlučio da traži i “božiju pomoć” kako bi se situacija stabilizovala. Prema najnovijim informacijama, mladi vezista Nikolo Rovela uskoro će morati na operaciju kile, što je bio dodatni okidač za ovu neobičnu odluku vlasnika.

U prethodna dva mjeseca, Lacio je bilježio čak deset mišićnih povreda, što dodatno otežava trenažni proces i ulogu ekipe na prvenstvenim utakmicama. Rovela bi na operaciju trebalo da ide u narednim danima, a klub se nada da će prisustvo sveštenika i blagoslov terena doneti mir i smanjenje broja povreda.

Lotito nije prvi put da koristi neobične metode kako bi “okrenuo sreću” u korist svog tima, ali ovakva odluka svakako izaziva pažnju italijanske, ali i međunarodne fudbalske javnosti. Navijači se nadaju da će ova simbolična priča pomoći timu da se vrati na pobjednički put i da se Lacio izbori sa nizom pehova koji su ga pratili tokom sezone.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Lacio

sveštenik

Serija A

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Румунија скандирала ”Србија” у Зеници, полиција их удаљила са стадиона

Fudbal

Rumunija skandirala ”Srbija” u Zenici, policija ih udaljila sa stadiona

8 h

0
БиХ преокретом славила против Румуније

Fudbal

BiH preokretom slavila protiv Rumunije

8 h

0
Аплауз до небеског терена! Посљедњи поздрав Жижовићу

Fudbal

Aplauz do nebeskog terena! Posljednji pozdrav Žižoviću

19 h

0
Ово је тим Србије за Летонију

Fudbal

Ovo je tim Srbije za Letoniju

19 h

0

Više iz rubrike

Румунија скандирала ”Србија” у Зеници, полиција их удаљила са стадиона

Fudbal

Rumunija skandirala ”Srbija” u Zenici, policija ih udaljila sa stadiona

8 h

0
БиХ преокретом славила против Румуније

Fudbal

BiH preokretom slavila protiv Rumunije

8 h

0
Аплауз до небеског терена! Посљедњи поздрав Жижовићу

Fudbal

Aplauz do nebeskog terena! Posljednji pozdrav Žižoviću

19 h

0
Полиција у ФБиХ навијачима Румуније одузела обиљежја Србије

Fudbal

Policija u FBiH navijačima Rumunije oduzela obilježja Srbije

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Dodik: Dejton je bio podvala Srbima, danas je potpuno devastiran

16

51

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

16

50

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

16

39

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

16

33

Oglasila se austrijska policija: Otkriveno šta se desilo u Gracu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner