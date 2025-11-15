Policija u FBiH navijačima Rumunije oduzela obilježja Srbije

Navijači Rumunije koji su krenuli na meč u Zenici protiv BiH zaustavljeni si i pretreseni, a oduzeta su im obilježja Srbije, pišu federalni mediji.

Mediji iz Rumunije pišu da su njihovi navijači zaustavljani nekoliko puta i da je situacija bila napeta.

Prosport piše da su navijači bili šokirani stavom kojim su dočekani u BiH.