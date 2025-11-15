Prvi potez novog trenera Partizana – stiže "novo" lice

Izvor:
B92
15.11.2025
19:44
U stručni štab Partizana uskoro će biti zvanično uvedeno poznato ime: nekadašnji kapiten crno-bijelih Miroslav Vulićević pridružiće se ekipi Nenada Stojakovića kao jedan od njegovih pomoćnika u prvom timu.
Vulićević, godinama jedan od najpouzdanijih desnih bekova koji su u ovom vijeku nosili dres Partizana, u prethodnom periodu gradio je trenerski put u omladinskoj školi kluba. Posljednje dvije sezone vodio je kadetsku selekciju "parnog valjka", ostvarivši niz rezultata koji su ga i preporučili za prelazak na viši nivo.
Njegova nova uloga svojevrsni je nastavak saradnje sa Stojakovićem – dvojac je već radio zajedno u omladinskom pogonu, gdje su, poslije decenije čekanja, donijeli titulu juniorskoj ekipi Partizana.
Upravo zbog tog iskustva očekuje se da će Vulićević biti važan oslonac novom treneru u pokušaju da se slična energija i rezultatski iskorak prenesu i na seniorski sastav.
U stručnom štabu Vulićević će zameniti Marka Jovanovića, koji je preuzeo Teleoptik i time popunio mjesto upražnjeno Stojakovićevim odlaskom.
Ko će naslijediti Vulićevića na klupi kadeta za sada nije poznato, ali bi klub uskoro trebalo da imenuje njegovog nasljednika.
Promjene u organizacionoj strukturi ne završavaju se tu. Novi kondicioni trener biće Aleksandar Ilić, koji će raditi rame uz rame sa Mišom Filipovićem, dugogodišnjim zaduženim za fizičku pripremu prvotimaca. U stručnom timu ostaje i Đorđije Ćetković.
