Prvi potez novog trenera Partizana – stiže "novo" lice

B92

15.11.2025

19:44

Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

U stručni štab Partizana uskoro će biti zvanično uvedeno poznato ime: nekadašnji kapiten crno-bijelih Miroslav Vulićević pridružiće se ekipi Nenada Stojakovića kao jedan od njegovih pomoćnika u prvom timu.

Vulićević, godinama jedan od najpouzdanijih desnih bekova koji su u ovom vijeku nosili dres Partizana, u prethodnom periodu gradio je trenerski put u omladinskoj školi kluba. Posljednje dvije sezone vodio je kadetsku selekciju "parnog valjka", ostvarivši niz rezultata koji su ga i preporučili za prelazak na viši nivo.

Njegova nova uloga svojevrsni je nastavak saradnje sa Stojakovićem – dvojac je već radio zajedno u omladinskom pogonu, gdje su, poslije decenije čekanja, donijeli titulu juniorskoj ekipi Partizana.

Upravo zbog tog iskustva očekuje se da će Vulićević biti važan oslonac novom treneru u pokušaju da se slična energija i rezultatski iskorak prenesu i na seniorski sastav.

U stručnom štabu Vulićević će zameniti Marka Jovanovića, koji je preuzeo Teleoptik i time popunio mjesto upražnjeno Stojakovićevim odlaskom.

Ko će naslijediti Vulićevića na klupi kadeta za sada nije poznato, ali bi klub uskoro trebalo da imenuje njegovog nasljednika.

Promjene u organizacionoj strukturi ne završavaju se tu. Novi kondicioni trener biće Aleksandar Ilić, koji će raditi rame uz rame sa Mišom Filipovićem, dugogodišnjim zaduženim za fizičku pripremu prvotimaca. U stručnom timu ostaje i Đorđije Ćetković.

