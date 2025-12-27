Logo
Objavljen snimak hapšenja ruskog diplomate koji je osuđen zbog špijunaže za SAD

27.12.2025

17:03

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД
Foto: Printscreen/Youtube

Objavljen snimak hapšenja ruskog diplomate koji je osuđen zbog špijunaže za SAD: Bio je šokiran što je otkriven

Ruski diplomata Arsenije Konovalev osuđen je na 12 godina zatvora zbog odavanja službene tajne Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA). Sada je objavljen i videosnimak njegovog hapšenja na kojem se vidi koliko ga je to šokiralo.

Pripadnici Savezne bezbjednosne službe Rusije (FSB) uhapsili su martu 2024. godine ruskog diplomatu Arsenija Konovaleva zbog tada sumnje da je odavao službene tajne tokom diplomatske misije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Moskovski sud osudio ga je u petak na 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji s maksimalnim obezbjeđenjem.

Болница

Hronika

Napad u Domu zdravlja: "Životi tri medicinske sestre su vrijedili kao jedna tableta"

Konovalev je osuđen jer je tokom rada u ruskom generalnom konzulatu u periodu od 2014. do 2017. godine odavao službene tajne američkoj obavještajnoj službi CIA. On je bio na poziciji drugog sekretara u konzulatu, zbog čega ruski mediji navode da je količina informacija koju je za novac prodao američkim obavještajcima vrlo značajna.

Iako je uhapšen u martu prošle godine, tek sada je objavljen videosnimak njegovog hapšenja, koje je provela Federalna služba bezbjednosti (FSB) Rusije.

Prilikom hapšenja u kombiju, Konovalev nije pružio bilo kakav otpor, a čini se da hapšenje uopšte nije očekivao.

"Ne. Moraćemo to provjeriti", odgovorio je Konovalev jednom od pripadnika FSB-a tokom hapšenja, nakon što ga je on upitao želi li saznati zbog čega je uhapšen.

