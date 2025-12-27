Logo
Moskva poručuje Evropi: Ako vaši vojnici krenu u Ukrajinu neka ponesu bijelu zastavu

Izvor:

Sputnik Srbija

27.12.2025

16:57

Москва поручује Европи: Ако ваши војници крену у Украјину нека понесу бијелу заставу
Foto: pexels/Somchai Kongkamsri

Vojnici država-članica EU nemaju šta da traže na teritoriji Ukrajine, ali ako ipak krenu tamo onda odmah sa sobom mogu da ponesu bijelu zastavu, rekao je predsednik Koordinacionog savjeta za integraciju novih regiona pri Javnoj komori Rusije Vladimir Rogov.

"Vojnici EU nemaju šta da traže u Ukrajini pošto su svi praktično u NATO-u. Predlažem im da odmah ponesu bijelu zastavu. Moći će odmah da ga podignu i tako se spasu i odu sa istorijski ruskih teritorija koje su trenutno pod vlašću izdajnika i nacista", naveo je on.

Političke elite zapadnoevropskih država koje su agresivno nastrojene prema Rusiji napokon treba da nauče istorijsku lekciju - da je bilo kakva agresija prema Rusiji smrtonosno opasna i da će se uz velike posljedice vratiti onima koji su je osmislili i odlučili se na nju.

zemljotres potres

Svijet

Tajvan pogodio jak zemljotres

Lider Evropske narodne partije i šef poslaničke grupe u Evropskom parlamentu, Manfred Veber, predložio je slanje njemačkih trupa u Ukrajinu pod zastavom Evropske unije, prenose njemački mediji.

(sputnikportal)

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Evropa

vojska

zastava

