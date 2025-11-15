Logo
Šok u Madridu: Odlazi Perez?

15.11.2025

15:29

Шок у Мадриду: Одлази Перез?
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Legendarni predsjednik Real Madrida Florentino Perez odlučio je napustiti funkciju prije isteka mandata, javio je španski novinar Pepe Alvarez.

Perez bi trebalo da ostane predsjednik Real do 2028. godine, ali on je odlučio da ode s te pozicije već iduće godine.

Sedamdesetosmogodišnjak će saopštiti svoju odluku na skupštini kluba naredne sedmice.

транспарент младену жижовићу

Fudbal

Gromoglasni aplauz u Banjaluci u 41. minutu meča!

Florentino Perez je prvi put postao predsjednik Reala 2000. godine, kada je kreirao Galaktikose.

Prvi mandat je okončao 2006., no samo tri godine kasnije se vratio i na poziciji predsjednika Reala je do danas.

Još nije poznato ko bi ga mogao naslijediti, a najvjerovatnije će on i nadgledati proces izbora njegovo nasljednika i aktivno učestvovati u njemu.

Florentin Perez

Real Madrid

fudbal

