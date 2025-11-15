Šok u Madridu: Odlazi Perez?

Legendarni predsjednik Real Madrida Florentino Perez odlučio je napustiti funkciju prije isteka mandata, javio je španski novinar Pepe Alvarez.

Perez bi trebalo da ostane predsjednik Real do 2028. godine, ali on je odlučio da ode s te pozicije već iduće godine.

Sedamdesetosmogodišnjak će saopštiti svoju odluku na skupštini kluba naredne sedmice.

Florentino Perez je prvi put postao predsjednik Reala 2000. godine, kada je kreirao Galaktikose.

Prvi mandat je okončao 2006., no samo tri godine kasnije se vratio i na poziciji predsjednika Reala je do danas.

Još nije poznato ko bi ga mogao naslijediti, a najvjerovatnije će on i nadgledati proces izbora njegovo nasljednika i aktivno učestvovati u njemu.