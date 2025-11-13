Logo
Sjajne vijesti za Srbiju, Engleska bez jednog od najboljih fudbalera istrčava na Vembli!

Izvor:

Telegraf

13.11.2025

18:19

Foto: ATV

Sjajne vijesti za Srbiju i Veljka Paunovića, Engleska bez jednog od najboljih fudbalera istrčava na Vembli!

Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Engleske od 20 časova i 45 minuta utakmicu 9. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u meču koji će u mnogome zavisiti plasman Orlova na najveću planetarnu smotru.

Naime, u ovom trenutku Srbija ima 10 osvojenih bodova, dok je Albanija korak ispred, i imaće već danas meč loptu za plasman u baraž. Ukoliko Albanci budu slavili u Andori, a Srbija bude poražena od Engleza, Orlovi će definitivno ostati bez plasmana.

Лувр пљачка

Svijet

Puštena žena osumnjičena za pljačku nakita u Luvru

Ipak, ukoliko Srbija bude napravila podvig ili Andora iznenadi Albaniju, odluka će pasti u posljednjem kolu gdje Srbija dočekuje Letoniju, a Albanija u Tirani igra protiv Engleske.

Biće ovo debi novog selektora Veljka Paunovića, koji sanja pobjedu, nacija vjeruje u čovjeka koji je prije deset godina donio najveći uspjeh našoj zemlji, kada je sa momcima do 20 godina pokorio svijet.

Kako je javio BBC Sport, stigle su i ohrabrujuće vijesti za Srbiju, pošto Džud Belingem, jedna od glavnih vedeta Engleske, neće početi ovu utakmicu, već će se umjesto njega na terenu naći Morgan Rodžers.

(telegraf)

