Sjajne vijesti za Srbiju, Engleska bez jednog od najboljih fudbalera istrčava na Vembli!

Sjajne vijesti za Srbiju i Veljka Paunovića, Engleska bez jednog od najboljih fudbalera istrčava na Vembli!

Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Engleske od 20 časova i 45 minuta utakmicu 9. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u meču koji će u mnogome zavisiti plasman Orlova na najveću planetarnu smotru.

Naime, u ovom trenutku Srbija ima 10 osvojenih bodova, dok je Albanija korak ispred, i imaće već danas meč loptu za plasman u baraž. Ukoliko Albanci budu slavili u Andori, a Srbija bude poražena od Engleza, Orlovi će definitivno ostati bez plasmana.

Ipak, ukoliko Srbija bude napravila podvig ili Andora iznenadi Albaniju, odluka će pasti u posljednjem kolu gdje Srbija dočekuje Letoniju, a Albanija u Tirani igra protiv Engleske.

Biće ovo debi novog selektora Veljka Paunovića, koji sanja pobjedu, nacija vjeruje u čovjeka koji je prije deset godina donio najveći uspjeh našoj zemlji, kada je sa momcima do 20 godina pokorio svijet.

Jude Bellingham is set to be on the bench for England's World Cup qualifier against Serbia tonight, with Morgan Rogers set to start. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/OVDuMoDOjF — BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2025

Kako je javio BBC Sport, stigle su i ohrabrujuće vijesti za Srbiju, pošto Džud Belingem, jedna od glavnih vedeta Engleske, neće početi ovu utakmicu, već će se umjesto njega na terenu naći Morgan Rodžers.

(telegraf)