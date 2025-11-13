Logo
Large banner

Partizan ima novog trenera

Izvor:

Agencije

13.11.2025

16:34

Komentari:

0
Партизан има новог тренера
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Novi trener Partizana biće Nenad Stojaković, nekadašnji prvotimac crno-bijelih.

Fudbalski klub Partizan nedavno se razišao sa Srđanom Blagojevićem, a nakon što je tandem Marko Jovanović - Đorđije Ćetković odradio dvije utakmice na klupi došlo je vrijeme za imenovanje novog šefa stručnog štaba. Na prijedlog Predraga Mijatovića to će biti Nenad Stojaković!

Riječ je o bivšem fudbaleru Partizana, dugogodišnjem treneru u mlađim kategorijama crno-bijelih, a tokom jesenjeg dijela sezone šefu stručnog štaba Teleoptika sa kojim je stigao na prvo mjesto u Srpskoj ligi Beograd. Stojaković je sa mnogo uspjeha vodio Partizanov razvojni tim, a Teleoptik nakon 12 odigranih kola ima dva boda više od Radničkog iz Obrenovca.

Stojaković je svojevremeno radio kao pomoćni trener u Voždovcu, a pored mlađih kategorija Partizana i Teleoptika vodio je i Goricu. Tokom igračke karijere promijenio je veliki broj timova, a nema sumnje da će njegovo veliko iskustvo značiti mladom timu crno-bijelih. Prednost je i što većinu igrača Partizana poznaje iz mlađih kategorija.

Podsjećamo, Partizan i Srđan Blagojević nedavno su prekinuli saradnju, jer je ekipa upala u krizu rezultata - ispadanje iz Kupa Srbije porazom od Mačve i bolan poraz od Čukaričkog u Superligi bili su razlozi za rastanak. Nakon toga su se "peckali" u medijima Predrag Mijatović i Srđan Blagojević, ali to je sada već prošlost na koju se u Humskoj neće osvrtati.

Podijeli:

Tag:

FK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ким Џонг Ун дозволио преносе Премијер лиге у Сјеверној Кореји, али под овим условима

Fudbal

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

3 h

0
Суспендована 102 фудбалера због клађења

Fudbal

Suspendovana 102 fudbalera zbog klađenja

3 h

0
Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

Fudbal

Utakmica Engleska - Srbija: Evo gdje ima prenos

5 h

0
Фудбалери Србије вечерас против Енглеске

Fudbal

Fudbaleri Srbije večeras protiv Engleske

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner