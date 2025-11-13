Partizan ima novog trenera

Fudbalski klub Partizan nedavno se razišao sa Srđanom Blagojevićem, a nakon što je tandem Marko Jovanović - Đorđije Ćetković odradio dvije utakmice na klupi došlo je vrijeme za imenovanje novog šefa stručnog štaba. Na prijedlog Predraga Mijatovića to će biti Nenad Stojaković!

Riječ je o bivšem fudbaleru Partizana, dugogodišnjem treneru u mlađim kategorijama crno-bijelih, a tokom jesenjeg dijela sezone šefu stručnog štaba Teleoptika sa kojim je stigao na prvo mjesto u Srpskoj ligi Beograd. Stojaković je sa mnogo uspjeha vodio Partizanov razvojni tim, a Teleoptik nakon 12 odigranih kola ima dva boda više od Radničkog iz Obrenovca.

Na predlog potpredsednika za sportska pitanja FK Partizan Predraga Mijatovića, na današnoj sednici Upravnog odbora usvojena je odluka o imenovanju novog šefa stručnog štaba. Crno-bele će od naredne utakmice predvoditi Nenad Stojaković, dosadašnji trener prvog tima Teleoptika.… pic.twitter.com/VghZUi2sYI — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 13, 2025

Stojaković je svojevremeno radio kao pomoćni trener u Voždovcu, a pored mlađih kategorija Partizana i Teleoptika vodio je i Goricu. Tokom igračke karijere promijenio je veliki broj timova, a nema sumnje da će njegovo veliko iskustvo značiti mladom timu crno-bijelih. Prednost je i što većinu igrača Partizana poznaje iz mlađih kategorija.

Podsjećamo, Partizan i Srđan Blagojević nedavno su prekinuli saradnju, jer je ekipa upala u krizu rezultata - ispadanje iz Kupa Srbije porazom od Mačve i bolan poraz od Čukaričkog u Superligi bili su razlozi za rastanak. Nakon toga su se "peckali" u medijima Predrag Mijatović i Srđan Blagojević, ali to je sada već prošlost na koju se u Humskoj neće osvrtati.