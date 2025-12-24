Ministarstvo finansija demantovalo tvrdnje: Struktura duga povoljna

Ministarstvo finansija Republike Srpske istaklo je da postojeći portfolio duga Republike Srpske karakterišu povoljni indikatori troškova i rizika, te da je struktura duga u pogledu kamata veoma povoljna jer se veći dio, i to oko 85 odsto, otplaćuje po fiksnim kamatnim stopama.

Ministarstvo finansija Republike Srpske demantuje navode pojedinih medija u vezi sa zaduživanjem na tržištu hartija od vrijednosti, kao i kamatnoj stopi koja je pri tom ostvarena, jer su izvučeni iz konteksta i ne odražavaju stvarno stanje, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

Iz Ministarstva ističu da je kamatna stopa od jedan odsto na hartije od vrijednosti koja se spominje i više nigdje ne postoji, bila ostvariva u vrijeme deflacije i nema nikakve veze sa sadašnjim stanjem u kojem je prisutan znatan nivo inflacije, te se ističe da su to trebali znati oni koji su te podatke iznijeli u javnost.

Prosječna kamatna stopa ukupnog duga za 2025. godinu iznosiće 4,4 odsto dok je u 2024. godini iznosila četiri odsto i u potpunosti je usklađena sa tržišnim uslovima i kretanjima u regionu.

Navodi se da je i neistinita tvrdnja da Federacija BiH ima manju kamatnu stopu na inostranom tržištu, jer se FBiH na Londonskoj berzi zadužila po kamatnoj stopi od 5,5 odsto dok se na istom tržištu Republika Srpska zadužila po stopi 4,75 odsto.

Upravljanje dugom je plansko i prilikom upravljanja dugom vodi se računa da rast nivoa troškova i rizika bude prihvatljiv, što je posebno izazovno imajući u vidu prisutnu nestabilnost na finansijskim tržištima posljednjih godina, navodi iz resornog ministarstva.

Poručeno je da se Republika Srpska zalaže za racionalno i odgovorno upravljanje javnim finansijama, a sredstva se koriste za refinansiranje dospjelih obaveza i izvršavanje redovnih budžetskih potreba, a ne za "bacanje novca" kako se pokušava prikazati.

Ukupan dug Republike Srpske prema posljednjim podacima je 36 odsto BDP-a, a gornja granica je 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Javni dug Republike Srpske prema posljednjim zvaničnim podacima je 32 odsto u odnosu na bruto domaći proizvod, dok je limit 55 odsto u odnosu na BDP.

Iz ovih podataka proizlazi da je dug Republike Srpske daleko ispod zakonske granice, a sve odluke o zaduživanju su planske i donose se u skladu sa aktima koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a koji su javni i transparentni, navode iz Ministarstva finansija.