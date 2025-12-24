Novitović pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja!

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu nekadašnjem v.d. direktoru Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ) Milanu Novitoviću i pravosnažno ga osudio na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja kojom je RUCZ oštećena za 12.036 KM.

Presuda je donesena nakon što je vijeće Vrhovnog suda odbilo žalbu odbrane i potvrdilo prvostepenu presudu koju je u novembru prošle godine izrekao Okružni sud u Banjaluci. Osim kazne zatvora Novitoviću je izrečena i dvogodišnja zabrana rada na rukovodećim pozicijama u organima javne uprave.

Prema presudi Novitović nezakonito omogućio prethodnom direktoru RUCZ Veseljku Eleku da tri mjeseca, po isteku mandata, prima direktorsku platu na osnovu čega mu je isplaćeno 12.036 KM na štetu sredstava RUCZ odobrenih budžetom.

U presudi se navodi da je Novitović postupao suprotno Zakonu o državnim službenicima Republike Srpske, a iako je bio svjestan zabranjenosti svog djela, to izvršenje je htio u namjeri da drugom pribavi imovinsku korist.

”Optuženi je 26. avgusta 2019. godine donio Rješenje o utvrđivanju statusa neraspoređenog državnog službenika RUCZ koji je Veseljku Elezu utvrdio status neraspoređenog državnog službenika, te pravo na platu koju je Elez ostvarivao kao direktor RUCZ, iako je znao da je Elez razriješen funkcije rješenjem Vlade Republike Srpske zbog podnošenja ostavke, a ne zbog isteka mandata”, navodi se u presudi.

Odluku o utvrđivanju statusa neraspoređenih državnih službenika za postavljena lica donosi Vlada te je Elezu, po rješenju Investiciono razvojne banke Republike Srpske, mirovao radni odnos u toj instituciji u koju se trebao vratiti nakon prestanka mandata.

”To je učinjeno tek 24. novembra 2019. godine, čime je Elezu omogućeno da tri mjeseca po isteku mandata prima platu direktora. Na taj način Novitović mu je pribavio imovinsku korist na ime novčanih primanja po osnovu bruto plate u iznosu od 12.036,56 KM, a sve na štetu sredstava RUCZ odobrenih budžetom”, navodilo se u presudi.