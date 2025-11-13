Logo
Large banner

Scena kao iz ''Žikine dinastije'': Autobusu u Nišu otpao točak, snimak šokirao građane

13.11.2025

18:15

Komentari:

0
Сцена као из ''Жикине династије'': Аутобусу у Нишу отпао точак, снимак шокирао грађане
Foto: Unsplash

Najnoviji incident u Nišu podsjeća na kultnu scenu iz domaćeg filmskog serijala "Žikina dinastija", gdje automobil krivuda putem i odjednom se vrati u haotičan smijer.

U ovom slučaju, stvarnost je nadmašila film: autobusu je otpao točak tokom vožnje u naselju Durlan.

Iako je situacija mogla biti opasna, pukom srećom izbjegnuta je tragedija.

Za sada nisu poznati svi detalji incidenta, ali snimak koji kruži društvenim mrežama na Instagram stranici 192 privukao je veliku pažnju građana.

Komičan momenat pretvoren u stvarnost

Situacija je za mnoge ljubitelje filma smiješna, ali sa druge strane, jasno je da je mogla imati sve samo ne i zabavne posljedice.

Ovo je još jedan podsetnik da se saobraćajne neprilike mogu dogoditi svakome, pa čak i najobičnijim vozilima, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

autobus

točak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутобус слетио у провалију, више погинулих

Svijet

Autobus sletio u provaliju, više poginulih

1 d

0
Аутобус превоз

Svijet

Autobus pun turista udario u kamion: Ima mrtvih

2 d

0
Фото монтажа девастираног аутобуса Борца

Fudbal

Sramna foto montaža: Potpuno uništen autobus FK Borac

5 d

0
Дјеца украла аутобус, па направила хаос

Region

Djeca ukrala autobus, pa napravila haos

1 sedm

0

Više iz rubrike

Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

Srbija

Ugledni doktor pronađen mrtav: Policija tragala za njim danima

6 h

0
Затвореници шипком од кревета направили рупу у зиду: Обезбјеђење одмах реаговало

Srbija

Zatvorenici šipkom od kreveta napravili rupu u zidu: Obezbjeđenje odmah reagovalo

8 h

0
Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

Srbija

Šta je rakovički klan sa kojim se povezuje Nebojša Stojković Stojke

20 h

1
Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега

Srbija

Šta je Nebojša Stojković Stojke govorio o pokušaju atentata na njega

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner