Scena kao iz ''Žikine dinastije'': Autobusu u Nišu otpao točak, snimak šokirao građane

Najnoviji incident u Nišu podsjeća na kultnu scenu iz domaćeg filmskog serijala "Žikina dinastija", gdje automobil krivuda putem i odjednom se vrati u haotičan smijer.

U ovom slučaju, stvarnost je nadmašila film: autobusu je otpao točak tokom vožnje u naselju Durlan.

Iako je situacija mogla biti opasna, pukom srećom izbjegnuta je tragedija.

Za sada nisu poznati svi detalji incidenta, ali snimak koji kruži društvenim mrežama na Instagram stranici 192 privukao je veliku pažnju građana.

Komičan momenat pretvoren u stvarnost

Situacija je za mnoge ljubitelje filma smiješna, ali sa druge strane, jasno je da je mogla imati sve samo ne i zabavne posljedice.

Ovo je još jedan podsetnik da se saobraćajne neprilike mogu dogoditi svakome, pa čak i najobičnijim vozilima, prenosi Telegraf.