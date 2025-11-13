Ugledni doktor pronađen mrtav: Policija tragala za njim danima

Doktor Dragoslav Jovanović penzionisani ortoped iz Zaječara za kojim se tragalo od 6. novembra, danas je pronađen mrtav, naveo je njegov sin na društvenoj mreži Iks.

"Poštovani svi, nemam snage da više kažem. Jutros je moj otac pronađen mrtav. Sad su mi javili. Za dalje...to je to", napisao je on.

Za dalje... to je to. — Opustošitelj špajza ♻️ (@Grgechkapitalac) November 13, 2025

Podsjetimo, zaječarski ljekar, ortoped u penziji doktor Dragoslav Jovanović nestao je u četvrtak 6. novembra, oko 8 sati ujutru.

Posljednji put je viđen kod Pošte u Zaječaru. Doktor Dragoslav Jovanović na sebi je u trenutku nestanka imao crnu jaknu, crne pantalone i patike, piše Blic.