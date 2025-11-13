Logo
Large banner

Ugledni doktor pronađen mrtav: Policija tragala za njim danima

Izvor:

Blic

13.11.2025

12:40

Komentari:

0
Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима
Foto: Tanjug/AP

Doktor Dragoslav Jovanović penzionisani ortoped iz Zaječara za kojim se tragalo od 6. novembra, danas je pronađen mrtav, naveo je njegov sin na društvenoj mreži Iks.

"Poštovani svi, nemam snage da više kažem. Jutros je moj otac pronađen mrtav. Sad su mi javili. Za dalje...to je to", napisao je on.

Podsjetimo, zaječarski ljekar, ortoped u penziji doktor Dragoslav Jovanović nestao je u četvrtak 6. novembra, oko 8 sati ujutru.

Posljednji put je viđen kod Pošte u Zaječaru. Doktor Dragoslav Jovanović na sebi je u trenutku nestanka imao crnu jaknu, crne pantalone i patike, piše Blic.

Podijeli:

Tag:

pronađeno tijelo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Svijet

Širi se korupcionaški skandal: I Zelenski u SMS porukama

3 h

0
Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

Savjeti

Uskoro počinje Božićni post: Izbjegnite ove greške

3 h

0
Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

Scena

Miloš Biković otkrio svoje porijeklo: Njegova porodica promijenila prezime

3 h

0
Мирнес Ђулан

Društvo

Zeničanin na neobičan način proizvodi struju - ne plaća ništa

3 h

0

Više iz rubrike

Затвореници шипком од кревета направили рупу у зиду: Обезбјеђење одмах реаговало

Srbija

Zatvorenici šipkom od kreveta napravili rupu u zidu: Obezbjeđenje odmah reagovalo

5 h

0
Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

Srbija

Šta je rakovički klan sa kojim se povezuje Nebojša Stojković Stojke

17 h

1
Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега

Srbija

Šta je Nebojša Stojković Stojke govorio o pokušaju atentata na njega

21 h

0
Свештеник донио водицу, Милан га избацио: О разлогу бруји град

Srbija

Sveštenik donio vodicu, Milan ga izbacio: O razlogu bruji grad

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

U Rimu izložena čuvena Biblija

16

02

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

15

59

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

15

54

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

15

51

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner