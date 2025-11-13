Logo
Zeničanin na neobičan način proizvodi struju - ne plaća ništa

ATV

13.11.2025

12:31

Мирнес Ђулан
Foto: Screenshot / YouTube

U selu Babino kod Zenice živi Mirnes Đulan, čovjek koji je dokazao da se znanje, upornost i snalažljivost mogu pretvoriti u čistu energiju.

Profesionalni zidar s više od dvadeset godina iskustva, mistriju i fangle zamijenio je električnim alatima te se posvetio — struji.

превара нова банка

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

Naime, ovaj samouki inovator možda je i jedini u Bosni i Hercegovini koji je od otpadnih materijala napravio vlastitu elektranu. I to ne bilo kakvu — njegov sistem, koji kombinuje vjetroelektranu i solarne panele, uspješno radi već nekoliko godina i u potpunosti zadovoljava potrebe njegovog domaćinstva. Ljeti njegov račun za struju iznosi nula maraka, navodi video-novinar Srećko Stipović u svojoj reportaži na Jutjubu.

Korist limenki

Mirnes skuplja stare limenke, topi ih i od aluminijuma izrađuje dijelove za vjetroturbine. Na buvljacima pronalazi stare elektro-motore, skutere i literaturu o obnovljivim izvorima energije. Od tih dijelova sam izrađuje i usavršava vlastite elektrane. Nove komponente rijetko kupuje jer, kako kaže, “za to treba novac kojeg nema — ali volje i ideja uvijek ima”.

U njegovoj radionici, koja je i sama veliki potrošač energije, sve funkcioniše besprijekorno. Kada je prije nekoliko godina selo ostalo tri dana bez struje, Mirnes je svoju elektranu ustupio komšijama za punjenje UPS uređaja kako bi mogli grijati svoje domove.

Ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар

Hronika

Neshvatljivo: Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta 9. januar

Danas izrađuje i pokretne turbine za potoke i manje rijeke, koristi vodovodne cijevi za lopatice, a generatore izrađuje od skutera. Njegovi projekti izazivaju sve veće zanimanje, pa ga komšije često zovu da im pomogne popraviti solarne ili vjetro elektrane.

Mirnes vjeruje da je budućnost BiH u obnovljivim izvorima energije.

“Za deset godina svaka će kuća imati solare na krovu i vjetrenjaču u dvorištu. A neko će to morati popravljati i održavati”, kaže sa smiješkom ovaj samozatajni inovator.

Njegova priča pokazuje da održiva energija ne mora biti skupa, nego — pametna i domaća.

Struja

električna energija

Zenica

