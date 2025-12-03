Autobus udario u most i otkinuo krov, više djece povrijeđeno

Više djece je povrijeđeno nakon što je krov školskog autobusa otkinut kada je vozilo udarilo u nizak most.

Policija Lankašira je navela da je više djece zadobilo povrede, za koje se srećom smatra da su u ovom trenutku relativno lakše. Trenutno ih pregledaju bolničari.

Svi putnici su bezbjedno izvučeni iz autobusa, dok je put i dalje zatvoren u oba smjera, od Lankaster strita do Regent strita.

U objavi na platformi Iks policija je saopštila:

"Želimo da vas obavijestimo da je Spendmor lejni trenutno zatvoren od raskrsnice sa Lankaster stritom do Regent strita zbog saobraćajne nesreće."

"Očekujemo da će put biti zatvoren neko vrijeme dok procjenjujemo situaciju."

"U međuvremenu preporučujemo da potražite alternativnu rutu i vozite pažljivo, ostavljajući dovoljno dodatnog vremena da stignete na odredište."

"Pratićemo situaciju i ovde ćemo vas obavijestiti kada put bude otvoren. Kao i uvijek, hvala vam na strpljenju i čuvajte se ako ste danas napolju."

