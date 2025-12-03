Logo
Large banner

Autobus udario u most i otkinuo krov, više djece povrijeđeno

Izvor:

Telegraf

03.12.2025

15:51

Komentari:

0
Аутобус ударио у мост и откинуо кров, више дјеце повријеђено
Foto: Pixabay

Više djece je povrijeđeno nakon što je krov školskog autobusa otkinut kada je vozilo udarilo u nizak most.

Policija Lankašira je navela da je više djece zadobilo povrede, za koje se srećom smatra da su u ovom trenutku relativno lakše. Trenutno ih pregledaju bolničari.

Svi putnici su bezbjedno izvučeni iz autobusa, dok je put i dalje zatvoren u oba smjera, od Lankaster strita do Regent strita.

U objavi na platformi Iks policija je saopštila:

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Mađarska će nastaviti da dobija naftu iz Rusije

"Želimo da vas obavijestimo da je Spendmor lejni trenutno zatvoren od raskrsnice sa Lankaster stritom do Regent strita zbog saobraćajne nesreće."

"Očekujemo da će put biti zatvoren neko vrijeme dok procjenjujemo situaciju."

"U međuvremenu preporučujemo da potražite alternativnu rutu i vozite pažljivo, ostavljajući dovoljno dodatnog vremena da stignete na odredište."

zlostavljanje silovanje pixabay 1

Svijet

Humanitarna operacija - paravan za seksualno zlostavljanje djece

"Pratićemo situaciju i ovde ćemo vas obavijestiti kada put bude otvoren. Kao i uvijek, hvala vam na strpljenju i čuvajte se ako ste danas napolju."

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

povrijeđena djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Auto-moto

Mnogi ne znaju ovo pravilo na auto-putu, a kazne su paprene

1 h

0
Орбан: Мађарска ће наставити да добија нафту из Русије

Svijet

Orban: Mađarska će nastaviti da dobija naftu iz Rusije

1 h

0
Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Svijet

Humanitarna operacija - paravan za seksualno zlostavljanje djece

1 h

0
Каран и Блануша

Republika Srpska

Najnoviji rezultati: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

1 h

1

Više iz rubrike

Орбан: Мађарска ће наставити да добија нафту из Русије

Svijet

Orban: Mađarska će nastaviti da dobija naftu iz Rusije

1 h

0
Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Svijet

Humanitarna operacija - paravan za seksualno zlostavljanje djece

1 h

0
Атентат на предсједничког кандидата, нападачи испалили 3 метка!

Svijet

Atentat na predsjedničkog kandidata, napadači ispalili 3 metka!

2 h

0
Аутомобил упао у базен, троје младих изгубило живот

Svijet

Automobil upao u bazen, troje mladih izgubilo život

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

00

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

16

44

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner