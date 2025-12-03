Humanitarna operacija - paravan za seksualno zlostavljanje djece

Tajna akcija hrišćanske organizacije "Destiny Rescue" u filipinskom Olongapu, osmišljena kao misija spasavanja, završila je optužbama za seksualno zlostavljanje od strane ljudi koji su trebali pružiti zaštitu.

Prema istrazi Dojče Velea, agenti-doušnici identifikovali su ženu osumnjičenu za trgovinu ljudima i pripremali raciju. Umjesto formalnog postupanja, grupa je pozvana na navodnu zabavu uz bazen u luksuznom resortu, gdje su „spasioci“ nastupali kao kupci. Jedan od njih, koji je ranije platio seksualne usluge, zatečen je na licu mjesta prilikom policijskog upada.

Prisutne su se u strahu razbježale, a policija ih je potom privela, uvjeravajući da su „spašene“. Tek tada su shvatile da su muškarci koji su ih dovezli bili dio iste operacije koja je dovela do njihovog iskorištavanja.

Socijalni radnik u skloništu za žrtve naveo je da su pojedine prijavile zlostavljanje od strane agenata. U dokumentaciji organizacije koja je dostavljena policiji pronašao je njihove lične podatke. Nakon suočavanja, jedan agent je navodno priznao da je doušnik imao seksualni odnos u hotelu.

Nekoliko dana kasnije, *Destiny Rescue* je policiji uputio pismo u kojem priznaje „kršenje protokola“, navodeći da je „nepoznati doušnik“ počinio „nepristojan čin“. Objašnjenje zašto se to dogodilo nije ponuđeno.

U Australiji, gdje organizacija ima predstavništvo, zvaničnik je nakon uvida u dokumentaciju izjavio da je struktura organizacije zasnovana na odgovornosti i obuci, ali je ipak priznao da je „nešto ozbiljno zakazalo“.

Žrtve su podnijele krivične prijave protiv agenata i menadžera. Istražitelji su zaključili da su dvojica učesnika „vjerovatno kriva za iskorištavanje“, dok su optužbe protiv menadžera odbačene zbog nedostatka dokaza. Doušnici ostaju neidentifikovani, a organizacija tvrdi da su „sve optužbe riješene i odbijene“.

Umjesto da zaustavi trgovinu ljudima, operacija je, prema dostupnim dokumentima i svjedočanstvima, stvorila prostor za nove zloupotrebe, dok odgovorni nisu privedeni pravdi, piše Indeks.