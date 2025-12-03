Sijarto: Tužićemo Brisel u Evropskom sudu pravde

Izvor:
SRNA
03.12.2025
13:32
Komentari:1
Mađarska odbacuje plan EU da zabrani uvoz nafte i gasa iz Rusije i priprema tužbu protiv Brisela u Evropskom sudu pravde, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
"Govorimo o ruskom prirodnom gasu i sirovoj nafti, o isporukama koje Brisel želi da zabrani Evropi. Čim se održi konačno glasanje o toj odluci u Briselu, mi ćemo smjesta podnijeti tužbu Evropskom sudu pravde. Odmah ćemo pokrenuti pravne procese", rekao je Sijarto novinarima.
Prema njegovim riječima, pravnici u Budimpešti već odrađuju neophodan pravni posao.
Sijarto je plan EU nazvao pronevjerom i briselskom diktaturom.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu