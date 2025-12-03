Makron doputovao u Kinu

Izvor:
SRNA
03.12.2025
12:58
Predsjednik Francuske Emanuel Makron doputovao je u trodnevnu posjetu Kini, javio je AP.
U izvještaju se navodi da će se Makron tokom posjete usredsrediti na trgovinske i diplomatske razgovore, u namjeri da ubijedi Peking da izvrši pritisak na Moskvu u kontekstu postizanja mirovnog sporazuma sa Ukrajinom.
Iz Jelisejske palate saopšteno je da Makron planira da razgovara o ekonomskim i trgovinskim pitanjima sa ciljem postizanja ravnoteže koja osigurava "održiv razvoj od kojeg će svi imati koristi".
