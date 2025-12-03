Logo
Makron doputovao u Kinu

Izvor:

SRNA

03.12.2025

12:58

Макрон допутовао у Кину
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Predsjednik Francuske Emanuel Makron doputovao je u trodnevnu posjetu Kini, javio je AP.

U izvještaju se navodi da će se Makron tokom posjete usredsrediti na trgovinske i diplomatske razgovore, u namjeri da ubijedi Peking da izvrši pritisak na Moskvu u kontekstu postizanja mirovnog sporazuma sa Ukrajinom.

Емануел Макрон и Владимир Зеленски

Svijet

Nakon sastanka sa Zelenskim: Makron najavio pooštravanje sankcija Rusiji

Iz Jelisejske palate saopšteno je da Makron planira da razgovara o ekonomskim i trgovinskim pitanjima sa ciljem postizanja ravnoteže koja osigurava "održiv razvoj od kojeg će svi imati koristi".

Kina

Emanuel Makron

posjeta

