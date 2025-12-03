Logo
Sijarto: Zapadnoevropski lideri žele da uvuku Evropu u rat

Izvor:

SRNA

03.12.2025

11:00

Сијарто: Западноевропски лидери желе да увуку Европу у рат
Foto: ATV

Lideri zemalja Zapadne Evrope žele da uvuku cijeli kontinent u rat sa Rusijom, ignorišući odluku NATO-a da izbjegne takvu eskalaciju, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Dio Evrope predvođen Briselom želi da uvuče kontinent u rat sa Rusijom. Ratnohučkački fanatici će danas na sastanku savjeta NATO-a sigurno pokušati da ponište raniju odluku da Alijansa ne treba da se uključuje u rat u Ukrajini i da treba da se učini sve kako bi se to spriječilo", rekao je Sijarto pred polazak na sastanak šefova diplomatija članica Alijanse u Briselu.

Умеров

Svijet

"Glavni ukrajinski pregovarač Umerov ima četiri vile u Majamiju?"

On je naveo da će "fanatici" danas pokušati da odustanu od pomenute ranije odluke, ali da će Mađarska i druge zemlje koje se zalažu za mir pokušati to da spriječe, prenio je TASS.

Tag:

Peter Sijarto

