Sijarto: Zapadnoevropski lideri žele da uvuku Evropu u rat

Lideri zemalja Zapadne Evrope žele da uvuku cijeli kontinent u rat sa Rusijom, ignorišući odluku NATO-a da izbjegne takvu eskalaciju, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
"Dio Evrope predvođen Briselom želi da uvuče kontinent u rat sa Rusijom. Ratnohučkački fanatici će danas na sastanku savjeta NATO-a sigurno pokušati da ponište raniju odluku da Alijansa ne treba da se uključuje u rat u Ukrajini i da treba da se učini sve kako bi se to spriječilo", rekao je Sijarto pred polazak na sastanak šefova diplomatija članica Alijanse u Briselu.
On je naveo da će "fanatici" danas pokušati da odustanu od pomenute ranije odluke, ali da će Mađarska i druge zemlje koje se zalažu za mir pokušati to da spriječe, prenio je TASS.
