Logo
Large banner

Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini nakon ispitivanja

Izvor:

Tanjug

03.12.2025

09:38

Komentari:

0
Тужилаштво ЕУ ослободило Могерини након испитивања
Foto: Youtube / Printscreen / Sky News

Rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini i direktor Generalnog direktorata Evropske komsije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Ćezare Zegreti, povezani s navodnim skandalom oko finansiranja mladih evropskih diplomata, pušteni su protekle noći nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo.

Optužbe uključuju prevaru u javnim nabavkama, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, ali je tužilaštvo ocijenilo da u njihovom slučaju "ne postoji rizik od bjekstva", prenijela je Ansa.

Evropsko javno tužilaštvo saopštilo je da su Mogerini i Sanino pritvoreni zbog sumnje da tenderski postupak iz 2021. i 2022. godine, povezan sa osnivanjem diplomatske akademije pri Koledžu Evrope, "nije bio fer".

Mogerini je od 2020. godine rektorka Koledža Evrope, a 2022. postala je direktorka Diplomatske akademije EU, projekta koji je u centru istrage.

Sanino je ranije bio generalni sekretar EEAS, a trenutno obavlja visoku funkciju u Komisiji.

Predstavnici sindikata EU upozorili su da bi, ako se navodi potvrde, šteta po ugled evropskih institucija mogla da bude "katastrofalna".

Podijeli:

Tagovi:

Federika Mogerini

Stefano Sanino

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Федерика Могерини

Svijet

Ko je uhapšena Federika Mogerini i šta je govorila o Srbiji

19 h

0
Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино

Svijet

Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

21 h

0
Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

Svijet

Zaharova o hapšenju Mogerinijeve: EU drži lekcije drugima, a milioni završavaju u privatnim džepovima

21 h

0
Приведена Федерика Могерини

Svijet

Privedena Federika Mogerini

22 h

0

Više iz rubrike

Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

Svijet

Putin rekao Vitkofu da je Moskva saglasna sa nekim prijedlozima Vašingtona

2 h

0
Белгија "категорично против": Не желе да користе руска замрзнута средстава

Svijet

Belgija "kategorično protiv": Ne žele da koriste ruska zamrznuta sredstava

2 h

0
Русија и Индија на прагу историјског војног споразума

Svijet

Rusija i Indija na pragu istorijskog vojnog sporazuma

3 h

0
Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

Svijet

Rubio: Sukob u Ukrajini nije naš rat

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

"Član Upravnog odbora UIO iz FBiH ugrozio otvaranje graničnog prelaza Gradiška"

12

02

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

11

45

Povlači se mesni proizvod sa tržišta, pronađena opasna bakterija

11

43

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

11

23

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner