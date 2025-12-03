Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini nakon ispitivanja

Rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini i direktor Generalnog direktorata Evropske komsije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Ćezare Zegreti, povezani s navodnim skandalom oko finansiranja mladih evropskih diplomata, pušteni su protekle noći nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo.

Optužbe uključuju prevaru u javnim nabavkama, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, ali je tužilaštvo ocijenilo da u njihovom slučaju "ne postoji rizik od bjekstva", prenijela je Ansa.

Evropsko javno tužilaštvo saopštilo je da su Mogerini i Sanino pritvoreni zbog sumnje da tenderski postupak iz 2021. i 2022. godine, povezan sa osnivanjem diplomatske akademije pri Koledžu Evrope, "nije bio fer".

Mogerini je od 2020. godine rektorka Koledža Evrope, a 2022. postala je direktorka Diplomatske akademije EU, projekta koji je u centru istrage.

Sanino je ranije bio generalni sekretar EEAS, a trenutno obavlja visoku funkciju u Komisiji.

Predstavnici sindikata EU upozorili su da bi, ako se navodi potvrde, šteta po ugled evropskih institucija mogla da bude "katastrofalna".