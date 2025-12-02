Ko je uhapšena Federika Mogerini i šta je govorila o Srbiji

Federika Mogerini, bivša visoka predstavnica EU za spoljne poslove, privedena je u okviru istrage o prevari u koju su umiješani Koledž Evrope, čija je sada rektorka, kao i Služba za spoljne poslove EU.

Mogerini je dobro poznata ovdašnjoj javnosti jer je kao šefica EU diplomatije učestvovala u dijalogu Beograda i Prištine.

Mogerini je trenutno rektorka Koledža Evrope i obavljala je funkciju visoke predstavnice EU za spoljnu politiku.

Zašto je uhapšena Federika Mogerini.

Mogerini je uhapšena u velikoj akciji policije u Briselu u okviru istrage o navodnoj zloupotrebi sredstava EU, prema riječima ljudi upoznatih sa istragom i svjedoka.

Krivična istraga je pokrenuta nakon navoda da su Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) i Koledž Evrope zloupotrijebili javni novac EU u 2021. i 2022, prema upućenim izvorima “Euraktiva”.

Prema istražiteljima, moguće kriminalne radnje podrazumijevaju pronevjeru, korupciju, konflikt interesa i kršenje profesionalne tajnosti.

Racije su najnoviji veliki skandal koji je pogodio institucije EU, nakon afere “Fajzergejt” koja je potresla Evropsku komisiju i predsjednicu Ursulu fon der Lajen ranije ove godine, i vršiće pritisak na Koledž Evrope i rektorku Mogerini, koja je ranije obavljala funkciju potpredsjednice Evropske Komisije.

Ko je Federika Mogerini

Rođena je u Rimu 1973, živi u Belgiji i ima dvije kćerke.

Studirala je političke nauke na Univerzitetu "La Sapienca“ u Rimu.

Prije ulaska u institucije EU duži niz godina je bila aktivna u italijanskoj politici. Jedno vrijeme je bila član omladine bivšeg komunističkog i post-komunističkog pokreta, a nakon transformacija političkih partija uključila se u rad tada nove Demokratske stranke.

Od 2008. do 2014. bila je poslanik u italijanskoj skupštini. U tom periodu bila je član odbora za odbranu i odbora za spoljnu politiku, sekretar odbora za odbranu, i član italijanske delegacije pri Savjetu Evrope (2008 – 2013).

Od 2013. do 2014, bila je na čelu italijanske delegacije pri NATO parlamentarnoj skupštini i potpredsjednik njenog političkog odbora.

U februaru 2014. postala je ministar spoljne politike i međunarodne saradnje, iako je to bio relativno kratak mandat jer je već krajem iste godine prešla u evropske institucije.

U novembru 2014. Mogerini je imenovana za visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbjednost, a ujedno i za potpredsjednika Evropske komisije, gdje je ostala do 2019. godine.

Šta je Mogerini govorila o Srbiji

Kada je govorila o Srbiji, Mogerini jer isticala:

"Potrebno da Srbija sprovede političke i institucionalne reforme – posebno vladavinu prava, slobodu medija i transparentnost – da bi EU pristup ozbiljno napredovao".

Normalizacija odnosa između Beograda i Prištine je bila uslov (ili stub) za ozbiljniji napredak u integraciji regiona. Mogerini je u tom kontekstu pozivala na nastavak dijaloga, i smatrala da taj dijalog mora da ide paralelno sa procesom pristupanja.

Smatrala je da EU ne treba da gleda Zapadni Balkan “spolja”, nego da ga vidi kao sastavni dio Evrope, ne samo geografski, nego i politički i bezbjednosno.

Po njenim riječima, stabilnost i saradnja regiona su u interesu cijele Unije, prenosi "Blic".