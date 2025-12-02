Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarišući informacije o pritvaranju Federike Mogerini, bivšeg šefa evropske diplomatije, izjavila je da Evropska unija više voli da ignoriše sopstvene probleme, stalno držeći predavanja svima ostalima.

„U EU milioni evra svakodnevno teku kroz korupcijske kanale do Kijeva, a odatle završavaju u privatnim džepovima. To se dešava godinama, i to naočigled svih. Bilo koji međunarodni problem je prilika za Brisel da profitira. Od pandemije kovida-19 do Ukrajine“, rekla je Zaharova.

Svijet Privedena Federika Mogerini

U međuvremenu, dodala je portparol, oni više vole da ignorišu sopstvene probleme, stalno držeći predavanja svima ostalima.

Ranije danas, list „Soar“ objavio je da je belgijska policija privela Mogerini, bivšeg šefa evropske diplomatije u slučaju prevare u vezi sa programom obuke diplomata koji je finansirala EU.

Među uhapšenima je i bivši generalni sekretar evropske diplomatske službe Stefano Sanino. Sanino je bio pres sekretar Ambasade Italije u Beogradu, kao i šef misije OEBS-a u Saveznoj Republici Jugoslaviji (2001–2002).

Ranije je Evropsko tužilaštvo saopštilo da su u sjedištu Službe za spoljne poslove Evropske unije i Evropskog koledža u Brižu izvršeni pretresi u okviru istrage o zloupotrebi sredstava.