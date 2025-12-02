Logo
Trinaestogodišnjaci napali muškarca mačetom: Amputiran mu je palac

02.12.2025

11:54

Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац
Foto: Pixabay

Dva trinaestogodišnjaka teško su povrijedila vlasnika kioska u petak uveče u Dortmundu.

Neposredno prije ponoći, napali su ga mačetom, javlja Bild. Muškarac je hitno operisan i nalazi se van životne opasnosti.

Napad bez ikakvog razloga

Prema zvaničnom saopštenju, maloljetnici su ušli u kiosk i napali vlasnika bez upozorenja. Lokalni mediji izvještavaju da je udaren mačetom u glavu, dok je muškarac pokušao da se brani rukama. Jedan mu je palac amputiran, a prsti druge ruke su teško povrijeđeni. Takođe je zadobio povrede na grudima i nozi.

časna sestra

Region

Časna sestra lažno prijavila da je napadnuta

Policija je ubrzo pronašla oba maloljetnika u neposrednoj blizini mjesta napada. Prema izvještajima, kod njih je pronađena i mačeta. Pošto imaju manje od 14 godina, prema njemačkom zakonu ne mogu biti krivično odgovorni, pa su predati roditeljima. O slučaju je obaviješten i centar za socijalnu zaštitu.

Ranije poznat službama

Naime, jedan od dječaka je već bio poznat socijalnim službama zbog rizičnog ponašanja. U Njemačkoj krivična odgovornost počinje sa 14 godina, tako da djeca mlađa od tog uzrasta nisu krivično odgovorna čak ni u slučajevima najtežih nasilnih djela, prenosi Avaz.

