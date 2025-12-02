Igrači Nice na bolovanju nakon što su ih pretukli sopstveni navijači

Igrači Nice Žeremi Boga i Terem Mofi pokrenuli su pravni postupak nakon što su ih brutalno napali sopstveni navijači po povratku sa utakmice u kojoj su poraženi od Lorijenta rezultatom 3:1, prema pisanju francuskih medija.

Incident se dogodio u nedJelju uveče ispred trening terena kluba, gdje je oko 400 bijesnih navijača dočekalo autobus sa igračima i trenerskim štabom, stvarajući atmosferu potpunog haosa.

Boga i Mofi su fizički napadnuti pesnicama i nogama, uz navodno vikanje rasističkih uvreda i pljuvanje, što je dodatno pojačalo dramu situacije.

🚨🚨 𝗣𝗟𝗨𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟'𝗢𝗚𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗢𝗡𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ "𝗙𝗥𝗔𝗣𝗣𝗘́𝗦 𝗘𝗧 𝗜𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗘́𝗦" 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗠𝗘́𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧𝗦 ! 😱



😳 JÉRÉMIE BOGA 🇨🇮 ET TEREM MOFFI 🇳🇬 AURAIENT ÉTÉ FRAPPÉS PAR DES COUPS DE PIED, DES CLAQUES ET… pic.twitter.com/mHwt2Hl5LA — Actu Foot (@ActuFoot_) December 1, 2025

Prema izvještajima, neki od udaraca su bili usmjereni i u njihove genitalije, što je dovelo do toga da Boga dobije pet dana bolovanja, dok će se Mofi oporavljati najmanje još nedjelju dana.

Nigerijskom napadaču je u haotičnom trenutku pomogao golman Jehvan Diuf, koji je, prema izvještajima, uspio da ga bezbijedno odvede do prostorija kluba.

Iako je tim prethodno upozoren da bi ih po povratku mogla dočekati neprijateljski nastrojena grupa navijača, odlučili su da se vrate u bazu.

Situacija je eskalirala nakon što su dva predstavnika navijača ušla u autobus da izraze svoje nezadovoljstvo, tokom čega je u gomili napadnut i sportski direktor Florijan Moris.