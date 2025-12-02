Logo
Igrači Nice na bolovanju nakon što su ih pretukli sopstveni navijači

02.12.2025

11:27

Komentari:

0
Играчи Нице на боловању након што су их претукли сопствени навијачи
Foto: X/@ActuFoot_/screenshot

Igrači Nice Žeremi Boga i Terem Mofi pokrenuli su pravni postupak nakon što su ih brutalno napali sopstveni navijači po povratku sa utakmice u kojoj su poraženi od Lorijenta rezultatom 3:1, prema pisanju francuskih medija.

Incident se dogodio u nedJelju uveče ispred trening terena kluba, gdje je oko 400 bijesnih navijača dočekalo autobus sa igračima i trenerskim štabom, stvarajući atmosferu potpunog haosa.

Boga i Mofi su fizički napadnuti pesnicama i nogama, uz navodno vikanje rasističkih uvreda i pljuvanje, što je dodatno pojačalo dramu situacije.

Prema izvještajima, neki od udaraca su bili usmjereni i u njihove genitalije, što je dovelo do toga da Boga dobije pet dana bolovanja, dok će se Mofi oporavljati najmanje još nedjelju dana.

Nigerijskom napadaču je u haotičnom trenutku pomogao golman Jehvan Diuf, koji je, prema izvještajima, uspio da ga bezbijedno odvede do prostorija kluba.

Iako je tim prethodno upozoren da bi ih po povratku mogla dočekati neprijateljski nastrojena grupa navijača, odlučili su da se vrate u bazu.

obradovic

Košarka

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Situacija je eskalirala nakon što su dva predstavnika navijača ušla u autobus da izraze svoje nezadovoljstvo, tokom čega je u gomili napadnut i sportski direktor Florijan Moris.

