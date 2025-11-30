Senzacija u Mostaru: Posušje savladalo Zrinjski, Borac ostaje na čelu tabele

Fudbaleri Posušja priredili su veliko iznenađenje u 16. kolu Wwin lige BiH, pošto su danas u gostima savladali favorizovani Zrinjski rezultatom 2:0.

Junak Posušja je bio Ivan Kukavica, koji je postigao dva gola i tako režirao veliko iznenađenje, koje je jako obradovalo i banjalučki Borac, kojeg je pobjeda Posušja ostavila na vrhu tabele.

Posušje je za dobru igru u Mostaru nagrađeno u 45. minuti, kada Ivan Kukavica pogađa za vodstvo gostiju protiv Zrinjskog od 1:0.

Blijedo je izgledala igra Zrinjskog i u nastavku utakmice, te su se prvaci BiH mučili da ugroze gol Posušja, koje ubrzo stiže do drugog gola.

Odigrali su gosti divnu akciju u 66. minuti, a fantastičnim pogotkom ju je krunisao Kukavica, koji pogađa s 15 metara iskosa s lijeve strane za 2:0.

Moglo je Posušje i deklasirati Zrinjski, ali je prvaka BiH u 75. minuti spasio golman Marin Ljubić, koji zaustavlja udarac Davida Čambera u situaciji jedan na jedan.

Do kraja je stalo 2:0 i Zrinjski je pretrpio drugi poraz sezone, a čak ni ova pobjeda nije donijela Posušju bijeg s dna tabele.

Posušje je ostalo fenjeraš sa 13 bodova, a ispred su Rudar sa 14 i Sloga sa 16, dok je Zrinjski ispustio lidersku poziciju i prepustio je Borcu, koji ima bod više nakon 15 odigranih utakmica, prenosi Kliks.