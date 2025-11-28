Sprema se povratak Ramosa

Iskusni španski defanzivac Serhio Ramos, u 39. godini napušta meksički Monterej (Monterrey) kao slobodan igrač nakon što je odlučio da ne produži ugovor koji mu ističe krajem decembra. Time ulazi u potragu za novom sredinom, vjerovatno posljednjom u profesionalnoj karijeri.

Španski mediji odmah su pokrenuli val špekulacija, a najviše pažnje privukla je neočekivana informacija da bi Ramos mogao pojačati drugoligaša Kordobu.

Klub iz Andaluzije trenutno je sedmi u Segundi i vjeruje da bi dovođenje tako velikog imena donijelo i iskustvo i snažan marketinški uzlet.

Pored Kordobe, Ramos se povezuje i s klubovima iz MLS-a, kao i iz arapskih liga, pa se očekuje da će naredne sedmice donijeti konačnu odluku.

Povratak u Španiju imao bi dodatnu simboliku jer je Ramos rođen u Andaluziji, blizu Sevilje, ali za sada nema najava da planira završiti karijeru. Njegov odlazak iz Monterej već je izazvao veliku pažnju i otvorio prostor za nove transfere i nova nagađanja.