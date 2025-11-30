Logo
Rubio o sporazumu o Ukrajini: "Očekuje se..."

Izvor:

Agencije

30.11.2025

16:48

Komentari:

0
Рубио о споразуму о Украјини: "Очекује се..."
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da očekuje da će razgovori sa ukrajinskim zvaničnicima donijeti veći napredak ka sporazumu o okončanju rata u Ukrajini.

"Ovdje se ne radi samo o mirovnim sporazumima. Riječ je o stvaranju puta koji vodi naprijed i zbog kojeg Ukrajina ostaje suverena, nezavisna i prosperitetna i zato očekujemo da danas postignemo još veći napredak", rekao je Rubio u Halandejl Biču, na Floridi, gdje se razgovori odvijaju.

Ukrajinska delegacija sinoć je stigla na sastanak sa američkim kolegama.

Prema odluci predsjednika Vladimira Zelenskog, novi šef delegacije je sekretar ukrajinskog Savjeta bezbjednosti Rustem Umerov.

Umerov je postavljen na ovu poziciju nakon što je prethodni glavni ukrajinski pregovarač Andrij Jermak podnio ostavku nekoliko časova nakon što su detektivi za borbu protiv korupcije pretresli njegov stan.

