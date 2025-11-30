Logo
Rezultati referenduma: Odbili obavezni vojni rok za žene

Izvor:

SRNA

30.11.2025

15:52

Komentari:

0
Švajcarski glasači su na referendumu odbacili prijedlog da žene služe obavezni vojni rok u oružanim snagama, civilnoj zaštiti ili na neki drugi način, poput muškaraca.

Brojanje glasova još traje u pojedinim oblastima, ali zvanični podaci pokazuju da je više od polovine švajcarskih kantona ubjedljivom većinom odbacilo "inicijativu za građansku službu".

To znači da je ona odbijena, jer je za usvajanje prijedloga potrebna većina i glasača i kantona, prenio je AP.

Prijedlog o nacionalnoj službi za žene došao je u vrijeme kada druge evropske zemlje pronalaze načine da ojačaju svoje oružane snage suočene sa rastućom zabrinutošću zbog rata u Ukrajini.

