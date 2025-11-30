Oglasio se AMS Srpske: Uklonjen kvar, uspostavljen saobraćaj na graničnim prelazima

Kvar je otklonjen i uspostavljen je saobraćaj na graničnim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog pada sistema i tehničkih problema saobraćaj je prvo bio obustavljen na graničnim prelazima Šepak, Karakaj, Bratunac i Skelani na izlazu i ulazu u BiH iz Srbije.

Društvo Pao sistem: Obustavljen saobraćaj na graničnim prelazima sa Srbijom

Nakon toga je došlo do obustave saobraćaja na svim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.