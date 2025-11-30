Logo
Oglasio se AMS Srpske: Uklonjen kvar, uspostavljen saobraćaj na graničnim prelazima

30.11.2025

15:30

Огласио се АМС Српске: Уклоњен квар, успостављен саобраћај на граничним прелазима
Foto: AMS RS

Kvar je otklonjen i uspostavljen je saobraćaj na graničnim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog pada sistema i tehničkih problema saobraćaj je prvo bio obustavljen na graničnim prelazima Šepak, Karakaj, Bratunac i Skelani na izlazu i ulazu u BiH iz Srbije.

gp karakaj

Društvo

Pao sistem: Obustavljen saobraćaj na graničnim prelazima sa Srbijom

Nakon toga je došlo do obustave saobraćaja na svim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.

